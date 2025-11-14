A Sassari un’intera giornata con 5 esperti per imparare a usare AI, Marketing e Comunicazione

L’innovazione arriva a Sassari con Innovators Day, l’evento firmato e.INS Spoke 2 – Ecosistema dell’Innovazione del Nord Sardegna, promosso dall’Università di Sassari insieme a una rete di partner pubblici e privati impegnati ad accelerare la transizione digitale del territorio.

L’Innovators Day è una giornata intensiva di talk, workshop e networking interamente dedicata a esplorare come le tecnologie digitali e l’Intelligenza Artificiale (AI) stiano trasformando radicalmente i settori del turismo e dei beni culturali, modificando l’offerta, la fruizione e le strategie di promozione.

L’obiettivo è costruire un dialogo concreto tra territorio, tecnologia e creatività. L’evento si rivolge a operatori del turismo e della cultura, imprese, associazioni culturali, enti pubblici, studenti e professionisti del settore, offrendo un’occasione per connettere idee e costruire nuove collaborazioni.

L’evento si terrà negli spazi di Promocamera (Via Predda Niedda 18, Sassari), dalle 9.00 alle 18.30, con pausa pranzo inclusa. Sul palco si alterneranno cinque relatori d’eccezione, che porteranno casi studio, visioni e strumenti operativi su comunicazione, marketing, innovazione e AI.

I cinque esperti sono: Maurizio Orgiana (specializzato in DMO e Destination Management), Nausica Montemurro (Trend Forecaster e consulente di comunicazione), Alessandro Argiolas (esperto di innovazione aziendale e Intelligenza Artificiale), Jessica Cani (comunicazione e marketing enogastronomico e territoriale) e Gianluigi Tiddia (comunicazione digitale e marketing turistico).

Saranno affrontati temi cruciali: dall’Intelligenza Artificiale alla personalizzazione dell’esperienza del visitatore, dalle strategie di comunicazione ai nuovi modelli di valorizzazione del patrimonio locale. Innovators Day si conferma così come l’evento che posiziona Sassari quale laboratorio di sperimentazione e dialogo tra ricerca, impresa e cultura.