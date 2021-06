Questa mattina sono arrivate a Lo Quarter duecentocinquanta stelle di Natale che Comune di Alghero e Fondazione Alghero hanno acquistato per contribuire alla causa dell’Ail, Associazione italiana contro le leucemie linfomi. Per i pazienti ematologici ci sono stelle che fioriscono anche nei momenti più difficili, e le Stelle di Natale Ail, sono il simbolo della solidarietà che da cinquant’anni aiuta l’Associazione a supportare la ricerca e a prendersi cura dei pazienti e delle loro famiglie. Nonostante le limitazioni dovute alla pandemia in corso, Comune, Fondazione e la sede provinciale dell’Ail, si sono organizzate per non far mancare in città questo dono di speranza, facendo in modo che, anche in un momento cosi difficile, il pensiero verso chi affronta la malattia non venga mai abbandonato.

“Comune e Fondazione Alghero si fanno promotrici della cultura della solidarietà e sostenogno attivamente la causa dell’Ail” sottolinea il Presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu. “Si tratta di un appuntamento importante a sostegno della campagna di Natale 2020 che quest’anno, insieme ai tradizionali banchetti presenti in piazza della Mercede sino a domani 8 dicembre, mette in campo una serie di nuovi strumenti per far fronte alla situazione di emergenza sanitaria e si protrae ininterrottamente fino al 24 dicembre.” La Fondazione Alghero ha contattato i Centri Naturali Commerciali con l’obiettivo di coinvolgere le attività per la distribuzione, presentando l’iniziativa con lo slogan “Abbellisci la tua attività con la stella di Natale”e invitando le stesse, a farsi promotrici del messaggio di solidarietà. Il ricavato sarà interamente devoluto all’Ail, sezione sarda, per sostenere la Casa alloggio Ail che accoglie i malati e i loro familiari. Si è deciso di prolungare il ritiro delle stelle di natale cambiando location: si possono ritirare presso l’ufficio di informazioni turistiche, ex casa del caffè, seguendo gli orari di apertura al pubblico: lun/ven 9-13 15-18 sabato 9-13

Tra le azioni a sostegno del paziente, il potenziamento dei servizi socio assistenziali, l’approfondimento e la ricerca, l’ampliamento delle borse di studio, affinchè la scienza prosegua incessantemente la sua corsa verso la cura. “La pandemia che ha colpito il mondo intero- commenta la responsabile provinciale dell’Ail Marilena Fiori Rimini- ci ha insegnato quanto può essere importante l’aiuto di

tutti noi verso la comunità. Ognuno deve sentirsi parte della soluzione dei problemi, consapevole che, gli stessi, potrebbero riguardarci in prima persona. Ringrazio il Comune e la Fondazione Alghero per la loro costante collaborazione attiva negli anni, collaborazione fondamentale oggi più che mai, viste le restrizioni e l’impossibilità di organizzare eventi, dei quali normalmente l’Associazione si fa promotrice. Ricordiamo a tutti le coordinate per versamenti a favore dell’Ail:: C/C Postale 13050075 o c/c bancario 17848/4 C/o Banco di Sardegna Ag. 1 – Sassari

IBAN: IT82 I010 1517 2010 0000 0017 848 ABI:01015 BIC:SARDITS XXX “