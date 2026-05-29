Volotea accende l’estate a Olbia e Alghero: aperte le linee dirette con Siviglia e Lione

Prende ufficialmente il via la stagione dei grandi collegamenti internazionali per il nord dell’Isola. Hanno preso il volo oggi i primi aeromobili di Volotea diretti verso la Spagna e la Francia, inaugurando le rotte Olbia-Siviglia e Alghero-Lione inserite nel cartellone della “Summer 2026”. Entrambe le tratte saranno operate con una doppia frequenza settimanale: lo scalo gallurese sarà connesso alla Andalusia ogni martedì e venerdì, mentre la Riviera del Corallo viaggerà verso l’hub transalpino il lunedì e il venerdì. Assegnati nell’ambito del bando regionale “Nuove Rotte”, questi collegamenti puntano a internazionalizzare i flussi turistici in ingresso e a garantire nuove sponde di mobilità per i residenti sardi.

Con queste due nuove rotte, la Sardegna amplia la propria proiezione europea agganciando mercati strategici per il turismo incoming. Se Siviglia rappresenta un bacino ad altissimo potenziale per l’Europa meridionale, Lione si conferma un nodo centrale per intercettare i viaggiatori della Francia sud-orientale.

“In Sardegna abbiamo costruito nel tempo una presenza solida e strutturale”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea, sottolineando che l’obiettivo della compagnia è connettere l’Isola con mercati europei maturi per sostenere l’economia locale e contribuire alla crescita del territorio nel medio e lungo periodo.

Soddisfazione è stata espressa anche dai vertici di gestione degli scali del nord Sardegna. Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Geasar e Sogeaal, ha commentato che l’apertura di questi due collegamenti rappresenta il risultato concreto di una strategia di crescita sinergica tra Olbia e Alghero, ringraziando il vettore per la fiducia e per il ruolo chiave nello sviluppo delle connessioni.

Il debutto odierno consolida il posizionamento della compagnia spagnola in Sardegna. A Olbia, considerata la prima base italiana del vettore per capacità, l’offerta sale a un totale di 27 rotte verso Italia, Francia e Spagna. Ad Alghero, invece, la rotta per Lione porta a sei le destinazioni complessive della compagnia, allargando l’orizzonte internazionale dello scalo catalano. I biglietti per i nuovi voli, gestiti da una compagnia che ha recentemente superato gli 80 milioni di passeggeri trasportati in Europa dal lancio del brand, sono già acquistabili sui canali ufficiali del vettore e nelle agenzie di viaggio.