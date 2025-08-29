Urban Festival 2025, colori e laboratori allo skatepark della Pietraia

La città si colora ancora di urban culture, con la 1ª edizione del festival internazionale di Urban Art ad Alghero che si chiude con un pomeriggio all’insegna di skate, murales e street culture presso lo skatepark di via Don Minzoni, nel quartiere della Pietraia. L’evento è organizzato da Weak Skateboards e da Spaziovivo, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Alghero e della Fondazione di Sardegna.

Domenica 31 agosto, dalle 17:00 alle 20:00 si terranno workshop di skate, di urban art con l’artista Mala, laboratori e un piccolo rinfresco per salutare l’estate. L’ABC, Alghero Bella City Urban Festival 2025 ha perso il via nel mese di Luglio con laboratori e murales partecipati a cura di Elena Muresu presso l’Oratorio della Chiesa di Santa Maria La Palma, nella parete di via Michelangelo lato stadio Mariotti, con la partecipazione di 40 writers, e con Convention writers + Residenza d’artista e trasformazione colorata di alcune edicole cittadine, abbinate laboratori gratuiti per ragazzi e adulti.

Nella foto: immagine d’archivio