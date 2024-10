Discovery Sardinia Festival, a Sassari arrivano i maestri della Italo Disco

Partenza col botto per la rassegna Discovery Sardinia Festival che presenta un weekend all’insegna della musica disco, funk, afrobeat e italo disco. Da venerdì 4 fino a domenica 6 ottobre , la manifestazione farà un giro per i locali di Sassari che propongono la migliore musica alternativa. Si parte venerdì 4 ottobre alle ore 18 al The Room , dove si esibirà Dj Zonzo , accompagnato da SKNT e Nazar. Zonzo è un dj/selector con sede a Barcellona, attivo da quasi due decenni. Il suo viaggio musicale è iniziato dentro e intorno ai bar, alle feste private e agli after, raggiungendo rapidamente le residenze negli iconici club di Barcellona Razzmatazz & Apolo. È qui che ha deciso di organizzare il suo party in discoteca a Barcellona. E così è nato il Glove Party. Da 4 anni Zonzo è anche il proprietario della Glove Records, dove serve veri e propri pezzi bomba su vinile ai DJ locali di Barcellona.

Sabato 5 ottobre si terrà l’evento principale del week end nel salotto della città, in Piazza Tola, dove dalle 18 alle 24 si esibirà il mitico Beppe Loda. Ad aprire la serata Slania , Lu Profeta , Frank Donaggio e Zhob. Personaggio di caratura internazionale, Beppe Loda è l’unico italiano che ha suonato due volte al Moma New York. Inizia la sua carriera di percussionista e compositore nella sua città natale, Manerbio, in provincia di Brescia. Si distingue fin dagli inizi per il suo stile inusuale, suonando brani rock inseriti in un contesto musicale funk disco. Si avvicina anche alla musica africana, space disco, dance elettronica, new wave. Maestro indiscusso del genere Afro, ha suonato nei migliori locali del mondo ed è riconosciuto come il padrino di tutti i djs italiani.

Il week end si conclude domenica 6 ottobre all’Abetone music bar in viale italia, Dalle ore 18 alle ore 24 , si esibiranno in consolle il maestro della italo disco, Carlo Simula e i djs Davide Merini e da Maxime Catena . Carlo Simula è un DJ e produttore italiano con decenni di collezionismo e ricerca musicale alle spalle. Da anni è una figura di riferimento nell’ambito del DJing europeo ed internazionale, grazie al suo celebre blog “Overfitting Disco”, incentrato sulla riscoperta di rari e meravigliosi brani sconosciuti di musica dance underground italiana, europea e mondiale degli anni ‘70 e ‘80.

Considerato una delle persone più esperte al mondo di musica da ballo degli anni ’70 e ’80, Carlo è anche un rispettato produttore: grazie alla sua etichetta discografica di culto “Disco Segreta”, ha ridato nuova vita ristampandole su vinile a molte gemme del passato ormai dimenticate e che non avevano originariamente usufruito di un’uscita su 12” o LP o di una distribuzione capillare, in quanto pubblicate solo come stampe private in piccole quantità su 45 giri mai giunti all’attenzione di un pubblico più ampio.

Il week end è realizzato in collaborazione con i locali : The Room , Abetone , Bno – Birreria di Nord Ovest , Vineria Tola , Glera , Bar Daniele e Civico 8. La rassegna proseguirà con un evento mensile a partire da novembre fino all’estate 2025 quando si terrà il grande evento open air Discovery Sardinia Festival . L’evento è organizzato con il contributo della fondazione Sardegna. La direzione artistica è curata dalla Associazione Culturale Mossa