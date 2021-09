“Un nuovo grande ospedale su Sassari? Perché no. Fuori da ogni campanilismo, riteniamo che possa essere un aiuto importante per il territorio del Nord Sardegna. Ad oggi, il piano sanitario regionale però prevede un nuovo ospedale ad Alghero. Sassari a metà degli anni 2000 aveva fatto la scelta di una nuova ala del Santissima Annunziata, già finanziata e realizzata. Le risorse ministeriali a disposizione oggi per l’edilizia ospedaliera non superano i 245 milioni. Che si vuol fare? Si abbandona il progetto del nuovo ospedale per Alghero rendendo inutile e carta straccia la programmazione regionale? Si finanzia il nuovo ospedale algherese, come non si stanca di affermare un autorevole esponente della destra regionale, con la vendita dell’Ospedale Marino? Noi siamo fermamente contrari, rivendichiamo le scelte programmatorie vigenti e parte importante delle risorse ministeriali per l’edilizia ospedaliera. Il Presidente Solinas, il Presidente Pais e il Sindaco Conoci devono essere chiari, con tutti. Abbiamo bisogno di certezze e di rappresentanti del territorio che davvero facciano sentire la nostra voce, e non sappiano solo mostrare di continuo i loro selfie.” Così i consiglieri comunali dei gruppi di Centro Sinistra – Sinistra in Comune, X Alghero, Futuro Comune, e PD su nuovo ospedale.

Nella foto: immagine d’archivio