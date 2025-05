Trofeo Scacchi Scuola, Finali Nazionali: medaglia di bronzo per la Sardegna

Si è conclusa il 14 maggio scorso con un risultato straordinario la partecipazione dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Alghero alle finali nazionali del Trofeo Scacchi Scuola 2025, uno degli appuntamenti più attesi del calendario scolastico nazionale e che ha visto sfidarsi a Montesilvano, in Abruzzo, 359 squadre e oltre 1800 studenti provenienti da ogni parte d’Italia. Gli alunni Cosimo Carta, Giulio Doppiu, Alessandro Gabrielli e Davide Mannazzu, accompagnati dalla professoressa Silvia Solinas, hanno contribuito, insieme anche alla squadra femminile del Liceo Fermi di Alghero, a conquistare un meritatissimo terzo posto assoluto per la Regione, salendo sul podio insieme alle Marche (2° posto) e Friuli Venezia Giulia (1° posto). Un risultato che colloca la Sardegna tra le tre migliori regioni d’Italia in questa edizione del prestigioso torneo, confermando l’eccellenza e la crescita della disciplina anche nei territori spesso meno considerati dalle cronache sportive tradizionali.

Il percorso dei ragazzi algheresi è stato caratterizzato da grande concentrazione, serietà e spirito di squadra, qualità che li hanno guidati fino alla conquista della medaglia di Bronzo per la Sardegna, con partite combattute e gestite con sorprendente maturità, e che hanno consentito loro di scalare la classifica piano piano e far guadagnare alla Regione, nell’ultimo giorno del Torneo, ben tre posizioni, facendola balzare dal 6° posto fino al 3° posto, battendo così Regioni come la Lombardia ed il Piemonte che per tutta la manifestazione hanno occupato i primissimi posti.

Un’esperienza educativa e sportiva unica per i nostri ragazzi e per la scuola, che ne ha accompagnato la crescita, ma anche per l’intera comunità algherese, capace di mobilitarsi compatta attorno ai suoi giovani. Questo successo è stato infatti possibile non solo grazie all’impegno dei ragazzi e delle loro insegnanti, ma anche grazie al sostegno di una straordinaria rete di solidarietà che ne ha supportato la trasferta. Al di là dell’ottimo risultato ottenuto, resta un messaggio forte: quando una comunità investe nei suoi ragazzi e nei valori dell’impegno e della cultura, può raggiungere traguardi straordinari. Alghero ha vinto, insieme ai suoi studenti, agli insegnanti, alle Istituzioni e a tutti coloro che hanno reso possibile questo sogno.