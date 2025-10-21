Tragedia a Bologna, muore motociclista sassarese di 50 anni

Un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, è costato la vita a un cinquantenne originario di Sassari. La vittima è Luigi Vacca, sbalzato dalla sua moto BMW a seguito di un violento impatto. Il sinistro si è verificato lungo la provinciale via Modena. L’impatto con una Lancia Ypsilon è stato fatale per il motociclista. Illeso ma in stato di choc il conducente dell’automobile, che ha prontamente allertato i soccorsi. Per Luigi Vacca, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Nonostante vivesse in Emilia-Romagna, il cinquantenne aveva mantenuto sempre saldo il legame con la Sardegna dove rientrava per trascorreva le sue estati nella sua abitazione di Alghero. L’ultimo saluto a Luigi Vacca è fissato per mercoledì 22 ottobre. I funerali si terranno a Sassari, nella chiesa di Santa Maria in Betlem, alle ore 15.30.