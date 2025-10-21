Tragedia a Bologna, muore motociclista sassarese di 50 anni
Il centauro è stato sbalzato dalla sua moto BMW a seguito di un violento impatto con un'auto. Nonostante vivesse in Emilia-Romagna, il cinquantenne aveva mantenuto sempre saldo il legame con la Sardegna dove rientrava per trascorreva le sue estati nella sua abitazione di Alghero.
Un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato a San Giovanni in Persiceto, nel Bolognese, è costato la vita a un cinquantenne originario di Sassari. La vittima è Luigi Vacca, sbalzato dalla sua moto BMW a seguito di un violento impatto. Il sinistro si è verificato lungo la provinciale via Modena. L’impatto con una Lancia Ypsilon è stato fatale per il motociclista. Illeso ma in stato di choc il conducente dell’automobile, che ha prontamente allertato i soccorsi. Per Luigi Vacca, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Nonostante vivesse in Emilia-Romagna, il cinquantenne aveva mantenuto sempre saldo il legame con la Sardegna dove rientrava per trascorreva le sue estati nella sua abitazione di Alghero. L’ultimo saluto a Luigi Vacca è fissato per mercoledì 22 ottobre. I funerali si terranno a Sassari, nella chiesa di Santa Maria in Betlem, alle ore 15.30.