Torna ‘E-state a San Luca’ con messe e concerti

Per il quarto anno consecutivo, la comunità parrocchiale di San Giuseppe ad Alghero ripropone l’apprezzata iniziativa estiva nella Chiesa di San Luca (in via Liguria), offrendo a turisti e residenti un punto di riferimento per la partecipazione alla Messa Domenicale e una serie di momenti culturali. L’obiettivo è unire spiritualità e intrattenimento durante la stagione estiva.

Le Sante Messe domenicali si terranno con i seguenti orari: Sabato alle 20:30 e Domenica alle 08:30 e alle 20:30, proseguendo con questa cadenza fino a Domenica 31 Agosto 2025.

Parallelamente alle celebrazioni religiose, la parrocchia lancia il cartellone di eventi culturali intitolato “E-state a San Luca”, pensato per offrire ai numerosi visitatori presenti sul territorio occasioni di incontro e intrattenimento serale. L’idea è quella di invitare il pubblico a frequentare i luoghi di culto anche oltre il momento della liturgia.

Il programma delle serate, tutte con inizio alle ore 21:30 presso la Chiesa di San Luca (fronte Ospedale Marino), prevede:

9 Agosto: “Luci di Speranza”, un concerto a cura del Coro Diocesano della Diocesi di Alghero-Bosa, diretto dal Maestro Giuseppe Tanda.

17 Agosto: “Musical Letterario”, una serata dedicata alla “Leggenda di G. Deledda e poesie con Launeddas”, guidata dal Maestro Dante Tangianu.

30 Agosto: “Canzoni Popolari Algheresi”, una serata musicale proposta dalla Banda Musicale “A. Dalerci”, diretta dal Maestro Antonio Garofalo.

31 Agosto: “Musica Meditativa”, un concerto di Mauro Uselli e Giangiacomo Carta.

Si ricorda infine che le Sante Messe per la Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria saranno celebrate Giovedì 14 Agosto alle ore 20:30 e Venerdì 15 Agosto alle ore 08:30. Un’iniziativa che conferma il ruolo della comunità parrocchiale nel tessuto sociale e culturale di Alghero.