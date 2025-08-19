Torna ad Alghero il “Summer Family Festival”: sei giorni di eventi per tutta la famiglia

La Riviera del Corallo si prepara ad accogliere la seconda edizione del Summer Family Festival. L’evento, che si svolgerà al Lido San Giovanni – Passeggiata Bousquet, animerà la città con sei giorni di spettacoli, musica e sport, a partire da oggi, 19 agosto, fino a domenica 24. L’iniziativa, pensata per intrattenere grandi e piccini, è promossa dalla ASD Polisportiva Sottorete, in collaborazione con lo staff dell’Alguer Lido Fest e della Ichnu ASD. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Provincia di Sassari, del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, del Parco di Porto Conte e di Alghero Family all’interno del progetto Salude & Trigu. Il festival si propone come un’occasione per unire divertimento, sport, musica e tradizione in una delle location più suggestive di Alghero, offrendo un programma ricco di attività.

Ecco gli appuntamenti principali in calendario:

Martedì 19 agosto: la giornata inaugurale prevede l’apertura del festival alle 18:00, seguita dalla presentazione del programma e dall’intrattenimento musicale di Mastino & Gabry.

Mercoledì 20 agosto: il mago Bis incanterà il pubblico con lo spettacolo “Il Magicoso”. La serata si concluderà con il concerto di Mastino & Gabry.

Giovedì 21 e Venerdì 22 agosto: saranno due giornate all’insegna dello sport, con gli open day dedicati alle società sportive locali. Giovedì il teatro prenderà il centro della scena con lo spettacolo “Libro Tito” di Elena Cannas, mentre venerdì sarà la volta del Color Fest, animato dai brani dei cartoni animati più amati.

Sabato 23 agosto: sarà la giornata dedicata ai più piccoli, che potranno incontrare i loro personaggi delle fiabe preferiti. La cantante Marta Pedoni omaggerà i classici Disney e i successi di Cristina D’Avena. La serata si chiuderà con un Teen Party.

Domenica 24 agosto: la giornata conclusiva vedrà i partecipanti cimentarsi nella tradizionale gara dei castelli di sabbia, seguita dalla cerimonia di premiazione. A chiudere il festival ci sarà lo spettacolo musicale “La Gattina”.

Oltre agli eventi in programma, durante tutto il festival saranno disponibili stand gastronomici, aree dedicate all’artigianato e all’hobbistica, giochi e gonfiabili per i più piccoli e mascotte per l’animazione.