Statua di Burruni: Mulas chiede una seduta aperta di Consiglio per coinvolgere Alghero

Un momento di orgoglio collettivo che unisca l’intera città nel segno del suo figlio più illustre. È questo l’obiettivo dell’ordine del giorno presentato dal consigliere comunale Christian Mulas, che chiede la convocazione di una seduta straordinaria e aperta dell’Assemblea civica dedicata a Salvatore “Tore” Burruni, indimenticato Campione del Mondo dei pesi mosca.

L’iniziativa si inserisce nel percorso che porterà, il prossimo 26 settembre 2026, all’inaugurazione ufficiale del monumento in bronzo dedicato al pugile algherese nei pressi della Scuola Alberghiera. L’opera, realizzata dallo scultore Antonio De Paoli con la Fonderia F.lli Fabris e donata al Comune dall’Associazione Tore Burruni, rappresenta il coronamento di un lungo cammino istituzionale e popolare avviato negli ultimi anni.

Scomparso nel 2004, Burruni ha firmato una carriera leggendaria con 109 incontri professionistici e 99 vittorie, il titolo mondiale conquistato al PalaEur di Roma nel 1965 contro Pone Kingpetch, le Olimpiadi di Melbourne e il recente ingresso nella Hall of Fame del pugilato italiano. Tuttavia, la proposta di un Consiglio Comunale Aperto mira ad andare oltre il semplice dato sportivo, ricordando come la parabola umana di Burruni rappresenti un esempio di sacrificio, umiltà e determinazione da trasmettere direttamente alle nuove generazioni.

L’ordine del giorno impegna il Sindaco, la Giunta e il Presidente del Consiglio Comunale a organizzare una seduta pubblica capace di coinvolgere scuole, società sportive, associazioni culturali e l’intera cittadinanza, al fianco dei familiari e dei rappresentanti dell’Associazione. L’evento intende ripercorrere la vita e i successi del campione attraverso filmati d’epoca e testimonianze dirette, riconoscendo al contempo il valore del percorso comunitario che ha portato alla realizzazione della statua. Inoltre, si punta a inserire l’opera bronzea all’interno dei percorsi culturali della città, promuovendo progetti educativi duraturi per trasformare l’inaugurazione da semplice cerimonia formale a un tributo partecipato e sentito di tutta Alghero.