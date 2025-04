Settimana di Pasqua bagnata in Sardegna, c’è anche l’allerta meteo

È una settimana di Pasqua bagnata in Sardegna, con la Protezione civile regionale che ha diramato ieri un ulteriore avviso: criticità moderata (codice arancio) per rischio idrogeologico su Sassarese, Oristanese e Logudoro, con codice giallo per rischio idraulico. Su tutte le altre zone criticità ordinaria, con codice giallo. Questa la situazione sino alle prime ore di oggi.

Il maltempo dovrebbe lasciare spazio a qualche giornata primaverile, dopo oggi, ma un nuovo fronte di tempo instabile ci accompagnerà nei giorni di Pasqua e Pasquetta.