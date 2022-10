Servizi Sociali al Quarter, sindacati proclamano stato di agitazione

Le organizzazione Cisl e Cgil Funzione pubblica dei lavoratori dei Servizi Sociali del Comune di Alghero hanno proclamato lo stato di agitazione sollecitando un incontro urgente all’amministrazione comunale per la “grave situazione in cui opera il personale tecnico ed amministrativo”.

I sindacati puntano il dito soprattutto sul Quarter, ritenuto “inidoneo, insalubre, indecoroso per l’espletamento dei servizi nonostante alcune precarie modifiche e migliorie, non ritenute comunque sufficienti, vista la primaria destinazione degli stessi che, originariamente, erano stati destinati, in un importante progetto pubblico finanziato dalla Regione Sardegna, a Laboratori utili all’esposizione temporanea di manufatti artigianali ed artistici”. Ma denunciano anche la dotazione organica insufficiente degli uffici.