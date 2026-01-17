Sardegna, allerta per il weekend: in arrivo burrasche e onde record

Il quadro meteorologico sulla Sardegna si appresta a subire una brusca mutazione. Dopo una fase di incertezza climatica, l’Isola si prepara a un fine settimana dai due volti: una breve tregua termica prima di una violenta sferzata di maltempo che potrebbe riportare condizioni di piena emergenza sulle coste.

Le prossime ore saranno caratterizzate da un cielo spesso plumbeo e da un’umidità diffusa. Sebbene la giornata di sabato concederà ancora qualche timida schiarita, specialmente sui litorali, l’instabilità resterà latente con piovaschi pronti a bagnare le zone interne e i rilievi settentrionali. Le temperature si manterranno su medie stagionali, con massime che non dovrebbero superare i 13-14 gradi, regalando una percezione di clima relativamente dolce nonostante l’assenza di sole.

La vera criticità è attesa tra la serata di domenica e l’inizio della prossima settimana. Un robusto afflusso di correnti da Sud-Est sta per innescare una fase critica: lo Scirocco soffierà con forza ciclonica, portando con sé piogge torrenziali e persistenti su gran parte del territorio regionale.

Il pericolo maggiore, tuttavia, arriva dal mare. Gli esperti avvertono che il sistema di venti in formazione nel Mediterraneo potrebbe scatenare mareggiate di portata storica. Le proiezioni attuali indicano una potenza dei flutti raramente osservata negli ultimi quarant’anni lungo le coste sarde: l’energia accumulata dal vento potrebbe generare picchi d’onda estremi, capaci di superare i 10 metri d’altezza nei settori più esposti.

Con l’abbassamento delle minime atteso per lunedì e l’intensificarsi delle raffiche lungo i versanti orientali, la Sardegna si prepara a un inizio di settimana ad alta tensione. Le autorità monitorano l’evoluzione dei modelli per valutare eventuali allerte idrogeologiche, mentre si raccomanda massima prudenza a chi si trova in prossimità dei litorali e dei porti.