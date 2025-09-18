Rally Sardegna, Cacciotto: “Scandaloso sottrarre una risorsa all’Isola a favore di Roma”

“È scandaloso che il Governo sottragga alla Sardegna una risorsa importante e straordinaria come il Rally Mondiale a favore di Roma, che certamente non ha le stesse attese”. Così il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto oggi, su quello che sembra a tutti gli effetti un addio del Rally di Sardegna.

“Dalle risultante che abbiamo – afferma – il Rally della Sardegna è sempre stato uno dei migliori del campionato, ed ha contribuito all’immagine della Sardegna nel mondo, con innegabili ricadute sul tessuto economico. Fin dalle prime avvisaglie di un possibile trasloco del mondiale ho attivato ancora più saldamente le interlocuzioni con Aci Sport per tentare ogni azione possibile affinché ciò non si verificasse. Come Amministrazione abbiamo anche incontrato a inizio giugno il Ministro dello Sport Andrea Abodi ad Alghero, in occasione della tappa del World Triathlon Championship Series. Una delle nostre principali preoccupazione fu proprio legata a questa ipotesi. La Presidente della Regione Alessandra Todde ha espresso al Ministro tutta la preoccupazione di un’intera Isola, anche alla luce del fatto che la stessa Presidente si è impegnata poco dopo il suo insediamento, per il triennio 2025, 2026 e 2027, rinnovando i contributi destinati alla manifestazione, due milioni e seicentomila euro per ogni edizione, a cui si aggiunge il contributo di Comuni di Alghero e Olbia che hanno sempre partecipato con fondi propri, fino a raggiungere circa 3 milioni per ogni anno”.

“Ciò che sta succedendo è molto grave: si stanno sottovalutando le conseguenze di questa scelta tutta politica e si dimostra di non avera alcun rispetto per la Sardegna, che da tanti anni ormai ospita questa manifestazione, contribuendo certamente al successo del Campionato. Noi ci stiamo muovendo comunque -conclude Cacciotto – anche per offrire al territorio valide alternative nel caso in cui dovesse accadere l’irreparabile, con una stagione di eventi sportivi di forte richiamo in grado di sopperire al colpo subito”.