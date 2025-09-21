Rally Sardegna, AVS Alghero attacca FdI: “Sostenete la migrazione o difendete gli interessi locali?”

Il trasferimento del Rally di Sardegna fuori dall’isola e da Alghero è al centro di una dura polemica politica. In una nota congiunta, Anna Arca Sedda, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) Alghero, e Gianni Occhioni, presidente della commissione attività produttive, hanno sollevato forti dubbi sulla posizione di Fratelli d’Italia (FdI). Il comunicato, che non risparmia critiche ai vertici nazionali del partito, mette il gruppo algherese di fronte a una scelta: “Sostenete davvero la migrazione del Rally dalla Sardegna e da Alghero?”.

La nota di AVS solleva un interrogativo diretto: “Se fosse così ci piacerebbe sapere l’opinione del gruppo Fratelli d’Italia di Alghero”. La perplessità deriva dalla percezione di un’incertezza locale, a fronte di decisioni già prese a livello nazionale. “La posizione del partito algherese non è infatti chiara, i vertici del loro partito però hanno già scelto, e loro non hanno potuto fare altro che stare a guardare”, si legge nel comunicato.

I due esponenti di AVS puntano il dito contro figure di spicco del governo e dell’Automobile Club d’Italia (ACI), accusandole di aver facilitato il trasferimento. “I sardi sanno bene che l’ipotesi di trasferimento del WRC via dalla Sardegna ha firme ben precise come quelle del ministro dello sport Abodi, del neopresidente di ACI Larussa Jr. e di Giorgia Meloni con la firma nel decreto legge di capodanno”, afferma la nota. Il tutto sarebbe “ovviamente legato da chiari interessi capitolini a discapito di imprese e lavoratori sardi”.

Il comunicato si conclude con un appello al gruppo locale di FdI affinché prenda una posizione chiara e inequivocabile. “Ora ci aspettiamo che il gruppo algherese di Fratelli d’Italia dimostri con i fatti di mettere davanti agli interessi di partito quello collettivo degli algheresi e dei sardi, una presa di posizione netta in difesa del Rally in Sardegna”.

Per AVS, la posta in gioco è la difesa del territorio e delle sue esigenze. “Le esigenze della Riviera del Corallo e della Sardegna tutta meritano di essere messe davanti a tutto, soprattutto a quelle di partito”, concludono Anna Arca Sedda e Gianni Occhioni.