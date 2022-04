Presentato il Piano fiere in Camera di Commercio

La Camera di commercio di Sassari ha presentato il Piano Fiere dedicato alle imprese del nord Sardegna. Si tratta di un fondo che ha come obbiettivo primario quello di favorire ed incentivare la partecipazione delle imprese locali ad eventi promozionali in Sardegna, in Italia e all’estero. Un’iniziativa che la Camera di Commercio di Sassari sostiene da alcuni anni e che mira a favorire il rilancio delle imprese locali. Alla presentazione, cui hanno preso parte il presidente della Camera di Commercio Stefano Visconti, la vicepresidente Maria Amelia Lai, il presidente di Promocamera Francesco Carboni, il segretario generale Pietro Esposito, è intervenuto anche l’assessore regionale al turismo Gianni Chessa che ribadito l’importanza di strumenti snelli ed efficaci a beneficio delle imprese. Come il Piano fiere camerale, appunto.

Le aziende potranno contare su un fondo da 150 mila euro e di un contributo relativo alle spese sostenute che va dal 40 al 60% (anche nell’ambito degli eventi fieristici organizzati da Promocamera). Per un sostegno che oscillerà tra i 1.250 e i 3.500 euro. Dal 2012, anno nel quale l’ente camerale ha iniziato ad erogare questa tipologia di contributo sono state ben 750 le aziende che hanno potuto usufruirne soprattutto nei settori dell’agroalimentare, in larga misura, del turismo e dell’artigianato. Tutte le informazioni necessarie per conoscere i benefici del Piano fiere su: www.ss.camcom.it .