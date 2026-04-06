Pasquetta da incubo sulle strade del Nuorese: pioggia di chiodi e decine di auto in panne

Quella che doveva essere una giornata di festa e gite fuori porta si è trasformata in un calvario logistico per centinaia di automobilisti nel cuore della Sardegna. Un’insolita e massiccia presenza di chiodi sparsi sull’asfalto ha letteralmente messo in ginocchio la viabilità nel Nuorese, provocando una raffica di forature a catena che non sembra risparmiare alcuna arteria principale.

Il dettaglio che più allarma gli inquirenti riguarda l’estensione del fenomeno. Non si tratta di un episodio isolato: i detriti metallici sono stati segnalati in entrambe le direzioni di marcia, un elemento che spinge le forze dell’ordine a privilegiare la pista del gesto deliberato piuttosto che quella della perdita accidentale di carico da un mezzo pesante. Un vero e proprio atto di sabotaggio stradale che ha sfruttato il picco di traffico del lunedì dell’Angelo.

Il cuore dell’emergenza è la Statale 131 Dcn, nel tratto compreso tra il capoluogo barbaricino e lo svincolo per Lula. Tuttavia, il raggio d’azione dell’incidente è molto più ampio. Anche nelle SS 129 e SS 389, infatti,molti conducenti sono stati costretti a fermarsi d’urgenza a bordo carreggiata con le gomme a terra.

La conta dei danni è attualmente impossibile da quantificare, ma il numero di veicoli danneggiati è impressionante. Lungo i bordi delle strade si vedono file di auto ferme e famiglie impegnate nella sostituzione degli pneumatici. Sul posto sono impegnate diverse pattuglie della Polizia Stradale di Nuoro e dei Carabinieri, al lavoro sia per mettere in sicurezza i tratti interessati che per avviare i rilievi tecnici necessari a risalire ai responsabili di questa “trappola” d’asfalto.