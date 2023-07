Organizzare una vacanza in Sardegna: consigli utili

L’estate è finalmente arrivata e con essa la voglia di sole e di mare. Se si stanno progettando le prossime vacanze in Sardegna, bisogna iniziare a pensare già da ora a cosa portare e quali posti visitare. Succede spesso, infatti, di farsi prendere dal panico, soprattutto davanti alla valigia vuota e non avere idea di cosa mettere nel bagaglio e cosa lasciare a casa. Ci sono delle cose essenziali che non devono assolutamente mancare e altre che invece non sono sempre necessarie e si possono lasciare a casa. Ma, ancora più importante bisogna capire se si vuole viaggiare da soli oppure con la famiglia nella comodità della propria auto. In quest’ultimo caso, una scelta ideale è quella di viaggiare via mare con la nave, soprattutto se si decide di non visitare solo la Sardegna, ma di spostarsi anche nella vicina Corsica francese. Uno dei modi migliori per spostarsi, quindi, è prendere uno dei traghetti Ichnusa Lines in partenza da e per la Sardegna, viaggiando sicuri e rilassati. Ecco qualche dritta per fare in modo che la vacanza nell’isola sarda sia indimenticabile.

Consigli utili per chi arriva in Sardegna

Se si vogliono provare le prelibatezze dell’isola, quelle vere della tradizione, si può scegliere un agriturismo. Questi locali, infatti, permettono di assaporare la vera cucina tradizionale senza rivisitazioni e, molto spesso, si possono assaggiare alimenti di produzione propria a km zero.

Da ricordare assolutamente è di fare attenzione al vento; quando soffia ci si può non accorgere dell’intensità dei raggi del sole e quindi rischiare di bruciarsi. È bene quindi portate sempre con sé una protezione solare adatta al proprio tipo di pelle e metterla spesso, anche quando si esce dall’acqua.

Un altro consiglio molto importante è quello di informarsi sempre prima riguardo alle località che si intende visitare perché esistono delle zone che hanno delle limitazioni da rispettare. Non va dimenticato, inoltre, di portare un abbigliamento adatto al clima, un paio di scarpe comode per le escursioni, dei sandali e un abito più elegante se si vuole fare una cena romantica o andare a mangiare in un locale di classe. Da portare sempre è una felpa o una giacchina perché può capitare che di sera faccia più fresco, soprattutto quando soffia il maestrale. Se poi si intende fare un tour in barca per visitare grotte e isolotti allora un abbigliamento comodo e sportivo è quello che ci vuole, ricordando di mettere in valigia anche i costumi da bagno.

Vacanza fai da te: dove andare?

La meta ideale per una vacanza fai da te in Sardegna è sicuramente Santa Teresa di Gallura. La sua bellezza è caratterizzata non solo dal fatto che si affaccia sulle Bocche di Bonifacio ma anche alle bellissime spiagge che offrono tutte le comodità per assecondare ogni esigenza. Da visitare sono le spiagge di Rena Bianca, Montirussu, Conca Verde e Reina Maiore. Qui ci si può rilassare facendo un bagno di sole e mare, immersi in una meravigliosa e rigogliosa natura verde attorniata da acqua color turchese e smeraldo. A sole due ore da qui c’è la bellissima città di Alghero, una delle mete più amate dai turisti sia per la sua tradizione culinaria, che si differenzia dal resto della Sardegna per via della contaminazione Catalana, che per l’incantevole vista panoramica che offre. In questa località potrete ammirare la Riviera di Corallo e scoprire le spiagge libere immerse nella natura incontaminata.