Giornata dello sport all’Istituto Roth

Mattinata di festa e premiazioni a conclusione dell’anno scolastico sportivo. L’Istituto Roth di Alghero ha voluto celebrare i ragazzi che nel corso dell’anno scolastico si sono distinti nelle diverse discipline sportive delle Competizioni Sportive Scolastiche provinciali e regionali.

L’incontro si è tenuto presso l’auditorium di via Diez, gremito dagli alunni del corso AFM, indirizzo sportivo, Turismo, dagli studenti dell’ITI e da coloro che hanno sostenuto e contribuito al successo di questo percorso.

A fare gli onori di casa, il Dirigente Angelo Parodi che, in apertura della manifestazione, ha ringraziato gli studenti per l’impegno profuso durante l’anno e tutti i docenti che hanno seguito i ragazzi in tutte le attività sia in palestra sia in aula. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a coloro che, da esterni, hanno creduto nel progetto scolastico e hanno contribuito a realizzare un percorso didattico e sportivo di ottimo livello.

I ragazzi del Roth sono stati premiati dal prof. Stefano Carta, Referente per l’Ufficio Scolastico Provinciale per l’Educazione Fisica e Sportiva, per i corretti stili di vita, il quale ha sottolineato il grande lavoro svolto dalla scuola algherese nel corso degli anni, in termini di profitto, risultati e grande organizzazione, tanto da definire il Roth un esempio di eccellenza sportiva per la provincia di Sassari e per l’intera regione Sardegna.

È stato creato un gruppo di lavoro in orario curricolare ed extra curricolare che ha utilizzato lo sport come veicolo di aggregazione, inclusione e senso di appartenenza, insegnando agli studenti dai più piccoli ai più grandi, il rispetto per le regole, per la scuola, per gli altri e per sé stessi.

Circa cento gli atleti studenti premiati in una giornata in cui lo sport, inteso come gioia e allegria, ha primeggiato rispetto all’agonismo esasperato, e ha coinvolto anche chi ha partecipato semplicemente come spettatore.

Premiate le cinque categorie maschili e femminili, allievi e juniores impegnate nel corso dell’anno nelle fasi di qualificazione e finali dei Competizioni Sportive Scolastiche, indetti dall’Ufficio Scolastico Provinciale e Regionali per badminton, pallavolo, calcio a 5, atletica leggera, rugby per aver raggiunto le finali provinciali e regionali delle rispettive categorie.

Il viaggio sportivo dell’Istituto Roth prosegue programmando già il prossimo anno scolastico all’insegna della sostenibilità, della responsabilità, del rispetto e dell’impegno verso tutti gli studenti e le famiglie che hanno scelto l’Istituto.