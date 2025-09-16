Oktoberfest Sardegna: l’evento ufficiale Paulaner arriva ad Alghero

Dal 25 settembre al 5 ottobre, la Riviera del Corallo si veste di blu e bianco per accogliere l’Oktoberfest Sardegna, l’evento ufficiale Paulaner che per la prima volta approda nell’isola. Organizzato da Moments Sardinia con il patrocinio di diverse istituzioni locali, l’appuntamento promette di richiamare migliaia di visitatori all’Anfiteatro “Ivan Graziani” di Maria Pia, trasformato per l’occasione in un vero e proprio angolo di Baviera.

Un’imponente tendostruttura di 1800 mq, ribattezzata Bierzelt come nella tradizione tedesca, sarà il cuore pulsante della festa. Qui, oltre 1400 posti a sedere accoglieranno il pubblico, pronto a immergersi in un’atmosfera unica, tra birra Paulaner (la protagonista indiscussa, grazie all’esclusiva concessa dal marchio ufficiale della kermesse di Monaco), specialità culinarie bavaresi e tanta musica.

Il palco vedrà alternarsi la Jodel Sardinia Band e DJ Arturo con una serie di ospiti musicali come la Smaila’s Band, Gavino Depalmas Dep Band e i Nakama Live Music Band, pronti a far ballare il pubblico. La manifestazione, che ha già riscosso grande successo in altre regioni italiane come Calabria, Piemonte e Liguria, punta a diventare un appuntamento fisso per l’autunno sardo.

L’organizzazione ha pensato a tutto per rendere l’evento accessibile e divertente per tutti. Sono previste aree esterne con posti in piedi e spazi dedicati ai più piccoli, con un’area giostre in collaborazione con Matherland. Per garantire un divertimento responsabile, è stato istituito un servizio navetta che collegherà Alghero (dal Piazzale della Pace) e Sassari (da Via Tavolara) direttamente con l’Anfiteatro, con corse programmate in diversi orari.

“Abbiamo grandi aspettative per questo evento. C’è stato un enorme impegno per portare ad Alghero il primo grande appuntamento autunnale”, ha dichiarato Daniele Pesapane, presidente di Moments Sardinia.

L’ingresso all’evento può avvenire con o senza prenotazione. È possibile riservare il proprio tavolo online sul sito ufficiale www.oktoberfestsardegna.com. Chi preferisce può acquistare il biglietto direttamente in biglietteria al costo di 15 euro, di cui 12 convertibili in consumazioni.

Tutti i dettagli, dal menù alle informazioni su parcheggi e navette, sono disponibili sulle pagine social dell’evento, su Facebook e Instagram.

Di seguito il programma musicale completo della manifestazione:

Giovedì 25 settembre: Jodel Sardinia Band Bavarese, Smaila’s Band, DJ Arturo

Venerdì 26 settembre: Jodel Sardinia Band Bavarese, Gavino Depalmas Dep Band, DJ Arturo

Sabato 27 settembre: Jodel Sardinia Band Bavarese, Bianchi e Berny, DJ Arturo

Domenica 28 settembre (pranzo): Jodel Sardinia Band Bavarese, Nakama Live Music Band

Domenica 28 settembre (cena): Jodel Sardinia Band Bavarese, Tremendi Quartet, DJ Arturo

Giovedì 2 ottobre: Jodel Sardinia Band Bavarese, On The Road Band, DJ Arturo

Venerdì 3 ottobre: Jodel Sardinia Band Bavarese, Nakama Live Music Band, DJ Arturo

Sabato 4 ottobre: Jodel Sardinia Band Bavarese, Promoter Folkey Monkeys, DJ Arturo

Domenica 5 ottobre (pranzo): Jodel Sardinia Band Bavarese, DJ Arturo

Domenica 5 ottobre (cena): Jodel Sardinia Band Bavarese, Smaila’s Band, DJ Arturo