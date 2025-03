Nuova vita alle aree esterne del Palacongressi

Al via la riqualificazione della parte esterna del Palazzo dei Congressi di Maria Pia. Nei giorni scorsi gli uffici hanno provveduto ad affidare le opere del progetto di Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree esterne attrezzate, impianti sportivi e spazi ricreativi del Palacongressi – Lotto di completamento. L’importo complessivo delle opere è di 1.025.000,00 euro, a valere sul finanziamento regionale per contributi straordinari per la manutenzione del Palacongressi del marzo 2020 della Regione Sardegna. L’impresa aggiudicataria è la SIMEC di Canalicchio Srl, con sede in Olmedo.

Dopo il via libera al progetto esecutivo del febbraio scorso la Giunta del Sindaco Raimondo Cacciotto procede ora con la fase dell’avvio delle opere che dovranno restituire le aree completamente riqualificate per un futuro utilizzo a disposizione dei cittadini e delle associazioni sportive. Dalle recinzioni agli spazi ricreativi, alla predisposizione di reti tecnologiche, sono alcune delle previsioni progettuali, diverse delle quali da ascriversi alle criticità riscontrate nel corso della stagione dei concerti, come le recinzioni e le reti metalliche e il sistema di videosorveglianza. Altre previsioni riguardano invece il ripristino degli impianti sportivi, campo di calcetto e impianto tennis e campo polivalente, la predisposizione delle reti tecnologiche nella piazzola belvedere, il ripristino delle aree verdi e degli impianti di irrigazione, il sistema di videosorveglianza.

“Un’ opera che ci consente di salvaguardare il bene e la tutela dei frequentatori – afferma l’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro – ma allo stesso tempo ci premette di rilanciare l’intera area esterna con un ammodernamento generale che sarà occasione di sviluppo di attività sportive per la cittadinanza e per le associazioni sportive”, afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Marinaro.