Nina Ansini lascia l’Udc per Forza Italia

Oggi, presso la sala Mimosa dell’Hotel Catalunya col Segretario regionale di Forza Italia Pietro Pittalis e il Segretario provinciale Nanni Terrosu, Forza Italia ha presentato la nuova Consigliera Nina Ansini. La consigliera comunale andrà a rafforzare il gruppo azzurro che ora è composto da cinque consiglieri.

“Siamo fortemente impegnati ad irrobustire una struttura politica già forte e a rafforzare la coalizione di centrodestra in previsione dei prossimi appuntamenti elettorali” – è stato detto durante l’incontro di questa mattina. “Come dichiarato dal Segretario nazionale Tajani, Forza Italia ha l’obbiettivo di raggiungere il 20% dei consensi e conquistare l’area liberale, cattolica, europeista e atlantista che va dalla Schlein alla Meloni, rifuggendo da radicalismi di sinistra e populismi di sinistra e di destra. Un percorso già iniziato, che vede il partito azzurro in forte crescita in Italia come in Sardegna. E che propone una visione del paese e dei territori e progetti sociali e di sviluppo in grado di rilanciare le nostre comunità”.

“Ad Alghero Forza Italia è da tempo il primo partito, con percentuali che vanno oltre il 15%, ma ha l’ambizione di crescere ancora e di mettere a disposizione degli algheresi progetti di crescita e una classe dirigente competente e attenta alle esigenze delle famiglie e delle imprese. Specie in questo momento delicato per Alghero, oggi amministrata da una coalizione che rappresenta obbiettivi e valori completamente disallineati. Una coalizione che fin dai primi passi ha dimostrato grandi difficoltà ad interpretare il ruolo di decisore politico ed amministrativo” – hanno concluso gli esponenti azzurri.