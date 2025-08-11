Muore a Roma il bambino di 4 anni trovato in auto a Olmedo

È deceduto all’ospedale Gemelli di Roma il bambino di 4 anni rimasto vittima di un colpo di calore dopo essere stato trovato privo di sensi nell’auto di famiglia in Sardegna. Il tragico episodio è avvenuto a Olmedo, dove il piccolo si trovava in vacanza con i genitori di nazionalità rumena (LEGGI).

Secondo le prime ricostruzioni, il bambino, approfittando di un momento in cui i genitori riposavano, sarebbe uscito dall’abitazione e sarebbe salito nell’auto parcheggiata sotto il sole. Quando i genitori si sono accorti della sua assenza, hanno iniziato le ricerche, trovandolo poi in condizioni disperate all’interno del veicolo.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Sassari, le sue condizioni sono apparse subito gravissime. Data la criticità del quadro clinico, i medici hanno disposto il trasferimento al Policlinico Gemelli di Roma, specializzato in rianimazione pediatrica. Nonostante ogni sforzo, il bambino è spirato a causa di un danno cerebrale irreversibile, causato dall’esposizione prolungata alle alte temperature.

Sull’accaduto è stata avviata un’inchiesta. Il fascicolo, aperto inizialmente in Sardegna, è stato trasferito per competenza alla Procura di Roma.