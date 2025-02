Memoria collettiva, cultura e intrattenimento: arriva Lo Carraixali de l’Alguer

Presentato stamattina al Quarter il programma de Lo Carraixali de l’Alguer, in programma nelle giornate del due, otto e nove marzo. Tre appuntamenti ormai diventati caratterizzanti in Sardegna per la città di Alghero. Alla conferenza stampa hanno preso parte l’Assessora allo Sviluppo Economico Ornella Piras, il Presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, i membri del consiglio direttivo Roberto Fiori e Elisa Finetti. Cresce l’attesa per i tre appuntamenti consolidati come il Carnevale dei bambini e la Pentolaccia e per l’evento che ha superato 25 anni di età come il carnevale delle borgate che accresce sempre più la sua suggestione. Eventi collaterali, inoltre, dal 22 febbraio al 2 marzo, nel quartiere di Sant’Agostino, nell’ex mercato e a Fertilia.

“Lo Carraixali del l’Alguer si attesta sempre più per il Carnevale dei bambini in Sardegna – afferma l’Assessora Piras – un evento che coinvolge tutta la comunità, comprese le borgate e che va a rafforzare il valore dell’offerta di prodotti identitari importanti da valorizzare”. Sul ruolo del Carnevale, il Presidente della Fondazione Graziano Porcu concorda sulla valenza della festa dei bambini “sulla quale – specifica – c’è un impegno che intendiamo portare avanti, apportando miglioramenti all’intera manifestazione. Abbiamo voluto chiudere la manifestazione nel Piazzale della Pace, sul porto, per fare una festa conclusiva capace di aggregare e arricchire l’evento, alla quale intendiamo dare un ruolo forte per la promozione del territorio in grado di creare ricadute nel sistema dell’economia cittadina”.

Nel 2025 la manifestazione si svolgerà nell’arco di una settimana, offrendo una programmazione ricca e inclusiva che coinvolgerà attivamente la città e le borgate. Il grande contenitore de Lo Carraixali de l’Alguer unisce idealmente la città e il suo territorio dando vita a una manifestazione che, pur rimanendo saldamente ancorata alle sue origini storiche, si rinnova ogni anno con una programmazione che abbraccia tutte le generazioni, favorendo la partecipazione attiva dell’intera comunità.

Il programma:

Domenica 2 marzo | dalle 15.00 | Carnevale delle Borgate – XXV edizione

Il Carnevale delle Borgate, che quest’anno celebra il suo 25º anniversario. Dal 1999, l’associazione Guardia Grande ha contribuito all’organizzazione dell’evento, creando con il Comune di Alghero una nuova struttura e visibilità al Carnevale delle Borgate che, da allora, ha visto un crescente e ininterrotto impegno e una più forte coesione tra le borgate stesse, che ora collaborano insieme per realizzare la manifestazione. La Borgata di Guardia Grande si animerà con carri allegorici e gruppi folk. Una giuria di esperti premierà i tre migliori carri allegorici, valorizzando il lavoro di squadra e l’impegno delle comunità. A cura di Associazione Sportiva Guardia Grande

Sabato 8 marzo | Dalle 15.00 | Ragazzi in Scena – “Fiabe classiche, moderne e letteratura”. Il Carnevale dei Bambini. Nata nel 1982, Ragazzi In Scena: la sfilata in maschera delle scuole dell’infanzia ed elementari, è diventata il simbolo di “Alghero Città del Carnevale dei Bambini” con circa 3000 partecipanti tra alunni, insegnanti e genitori, la sfilata rappresenta una vera festa di comunità, promuovendo temi educativi come la storia, la geografia, il rispetto dell’ambiente e la cultura del riciclo. L’evento, organizzato in collaborazione con le scuole, riflette l’impegno per una città a misura di famiglia. Il coordinamento e la direzione artistica dell’evento è a cura di RM Management

Domenica 9 marzo | Dalle 16.30 | WW il Carnevale e le sue Pentolacce. Il tradizionale gioco della pentolaccia in piazza, con racconti e sorprese per i più piccoli. A dare avvio alla festa, lo spettacolo teatrale interattivo ispirato a un racconto orale tipico della Sardegna, “La fiaba di Peppédda e su Piràstru”, a cui seguirà l’estrazione dei biglietti che serviranno per partecipare al gioco delle Pentolacce, che prevede la partecipazione attiva del pubblico e la vincita di quattro diverse tipologie di premi. Lo spettacolo è curato dell’Associazione Culturale La Nuova Piccola Compagnia

Altri eventi. Oltre al programma principale, una serie di eventi collaterali che coinvolgono diversi quartieri e comunità: Il 22 febbraio, il quartiere di Sant’Agostino ospita “Carraixali a Sant’Agustí 2025” in Largo Guillot, con spettacoli musicali, giochi per bambini e animazione. L’evento è curato dal CCN Sant’Agostino in collaborazione con il Comitato Area Sant’Agostino. Dal 27 febbraio al 1 marzo, l’ex mercato ortofrutticolo diventa il centro del “Carnevale a Tre Tempi”, un festival che unisce gastronomia, musica e intrattenimento per tutte le età, con il coinvolgimento di artisti e aziende locali. L’evento è organizzato dall’Associazione “Giovani in Scena”. Il 27 febbraio e il 1° marzo, Fertilia celebra il “Carnevale del Sottoportego”, un’iniziativa ispirata alla tradizione veneziana, con appuntamenti dedicati ai giovani e alle famiglie. L’evento è promosso dall’Associazione Egea e dal CCN Fertilia, con la collaborazione delle associazioni locali.