Maltempo, Palazzo Chigi vara il Piano Emergenza: 100 milioni per il Sud e le Isole

L’esecutivo guidato da Giorgia Meloni ha dato ufficialmente il via libera alla dichiarazione di emergenza nazionale per le regioni Sardegna, Sicilia e Calabria, duramente colpite dalle recenti perturbazioni. Il provvedimento, discusso durante l’ultima seduta del Consiglio dei ministri su relazione del titolare della Protezione Civile Nello Musumeci, segna il passaggio alla fase operativa per la gestione dei danni. Alla riunione hanno preso parte anche i vertici delle amministrazioni regionali coinvolte, a testimonianza della gravità della situazione nei territori isolani e calabresi.

La cornice normativa definita dal Codice della Protezione Civile permetterà a questa gestione speciale di restare attiva per un anno, con un’opzione di rinnovo per ulteriori dodici mesi qualora le necessità lo richiedano. Per far fronte alle prime necessità urgenti e al ripristino dei servizi essenziali, Palazzo Chigi ha già autorizzato lo stanziamento di 100 milioni di euro attingendo direttamente dal Fondo per le emergenze nazionali.

Parallelamente all’erogazione delle risorse, il Governo ha individuato nei presidenti delle tre Regioni le figure chiave per la ripartenza. Nominati commissari delegati, i governatori godranno di ampie facoltà di deroga per superare gli ostacoli burocratici e accelerare le procedure di intervento. Una volta concluso il monitoraggio analitico delle lesioni alle infrastrutture, l’esecutivo si è già impegnato a varare un secondo decreto interministeriale che sarà interamente dedicato ai piani di ricostruzione definitiva.