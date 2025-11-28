L’editoria algherese in primo piano a Sassari con ESI alla Fiera “Oltre la copertina”

L’editoria algherese si prepara a giocare un ruolo di primo piano alla Fiera dell’editoria sarda “Oltre la copertina”, in programma dall’1 al 3 dicembre presso il Padiglione Tavolara di Sassari. Ben cinque marchi editoriali della città del corallo – Edizioni del Sole, Edizioni de l’Alguer, libri Allpaper, Nemapress edizioni e Edizioni di Salpare – esporranno le loro opere unendosi allo stand collettivo di ESI – Editori Sardi Indipendenti.

La Fiera è un evento significativo promosso dal Comune di Sassari con il sostegno della Regione Sardegna ed è curata dall’Associazione ESI, dall’associazione “Il colombre” e dalla libreria Koinè. L’obiettivo centrale è, come sempre, quello di promuovere e valorizzare l’editoria sarda, mettendone in luce le sue peculiarità e il contributo fondamentale che offre alla vita culturale dell’intera Sardegna.

Neria De Giovanni, vicepresidente di ESI, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, dichiarando: “Come vicepresidente di ESI sono molto felice di questa collaborazione con la città di Sassari che vede gli editori algheresi, insieme a quelli di molte città e territori della Sardegna, per presentare le loro migliori opere ed autori durante questa tre giorni di inizio dicembre”.

Il programma della manifestazione si articola su tre giornate, offrendo un ricco palinsesto: la mattina sarà dedicata a laboratori e seminari per gli studenti, mentre il pomeriggio vedrà la presentazione di nuove opere e dibattiti culturali.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì primo dicembre alle ore 17:00. Saranno presenti per il taglio del nastro il Sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e l’Assessora alla cultura, Nicoletta Puggioni. È attesa anche la partecipazione dell’Assessora regionale alla Pubblica Istruzione, cultura, spettacolo e sport, Ilaria Portas.