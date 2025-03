“La Todde dica quando vuole pagare alla Città Metropolitana di Sassari i 150 mln dovuti”

“L’incontro della Todde oggi a Nuoro è sintomo di attenzione verso le imprese e un territorio trascurato, che ambisce a trovare collocazione nelle strategie di sviluppo della Sardegna. Ma pari attenzioni la Presidente Todde deve prestare a favore della Città Metropolitana di Sassari, vittima di politiche Cagliari centriche e della incapacità della politica sassarese di fare squadra e difendere gli interessi di un territorio al cui capo oggi ci sono solo amministratori del Campo Largo”. Secondo Marco Tedde, esponente di Forza Italia, oggi torna alla ribalta il tema della perequazione delle risorse fin qui concesse alla Città metropolitana di Cagliari e negate alla Città metropolitana di Sassari. “Siamo convinti che sia indispensabile che la Presidente Todde dica ai sardi del nord ovest dell’isola come intende applicare la cosiddetta “norma di perequazione”, che attribuisce alla odierna Città metropolitana di Sassari oltre 150 milioni di euro.”

L’esponente politico azzurro puntualizza che “si tratta della pesante inadempienza nella attuazione della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3, art. 2, comma 5, che assegnava alla Rete Metropolitana di Sassari, oggi diventata Città Metropolitana, le medesime risorse assegnate alla Città Metropolitana di Cagliari. Una norma riequilibratrice di importanza strategica. Si pensi che solo in riferimento al ciclo della programmazione 2014-2020 la Città Metropolitana di Cagliari ha beneficiato di circa 300 milioni di euro, con finanziamenti regionali, FSC nazionali ed europei, FESR e Pon Metro. Mentre la Rete metropolitana del Nord Sardegna s’è vista assegnare solo circa 75 milioni di euro.”

“Occorre riequilibrare le sorti delle due aree metropolitane regionali, per consentire al territorio sassarese di non restare ai margini dello sviluppo. Nel frattempo, attendiamo che i Sindaci della Città Metropolitana di Sassari, primi fra tutti Mascia e Cacciotto, interpretino in modo incisivo il loro ruolo e chiedano con determinazione alla Todde ciò che spetta ai sardi del nord ovest al fine di creare parità di condizioni per le sue imprese e ridurre la forbice di competitività che le separa dalle imprese del sud Sardegna -chiude Marco Tedde-“.