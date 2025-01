“La Sardegna: un’isola in gara con se stessa”

A chi, anche il giorno di Capodanno, forse perché non avendo altro a cui dedicarsi prova a buttarla in politica, rispondiamo con la politica. Le competizioni numeriche non sono la risposta alle difficoltà che stiamo affrontando. In un momento in cui la Sardegna ha bisogno di politiche concrete per il lavoro, la sanità, la cultura e l’ambiente, non possiamo permetterci di distrarci con numeri vuoti che non risolvono alcun problema reale. È il momento di concentrarsi sui veri problemi, quelli che toccano la vita quotidiana dei sardi e delle sarde.

La Sardegna ha bisogno di soluzioni concrete, non di competizioni sulla conta delle persone. Mentre ci troviamo a fronteggiare gravi problemi che affliggono la nostra isola – dalla disoccupazione alle difficoltà nell’accesso ai servizi sanitari, passando per la gestione delle risorse naturali e ambientali – assistiamo ad un’iniziativa assurda: la competizione per “contare” chi ha partecipato al concerto di Capodanno.

Certo, eventi come questi possono essere utili per la promozione del territorio, ma non possiamo permettere che tali iniziative ingorghino il dibattito sulle vere priorità. Forse dobbiamo costruire un calendario di eventi che non sia solo una corsa a fare presenze, ma che sia capace di generare quanta più possibile economia diffusa, coinvolgendo le comunità locali, creando lavoro e opportunità su tutto il territorio.

Un calendario che valorizzi la nostra cultura, le nostre tradizioni, la fruizione dei nostri paesaggi e che non si limiti a conteggi insignificanti, ma che porti ricadute positive, concrete e durature per tutte le zone della Sardegna. Abbiamo bisogno di politiche che guardino al futuro, alla creazione di lavoro, alla tutela dell’ambiente, al miglioramento dei trasporti e della sanità. L’impegno dovrebbe essere rivolto a contrastare la povertà, migliorare l’istruzione e promuovere l’innovazione. Non a fare gare da asilo infantile.

