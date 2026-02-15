La Sardegna si spopola, i dati Istat

La popolazione residente in Sardegna, definita su dati Istat al 31 dicembre 2023, ammonta a 1.570.453 residenti, in calo rispetto al 2022 (-7.693 individui; -0,5%); più della metà della popolazione vive nelle province di Cagliari e Sassari (56,8%). In Sardegna, come nel resto del Paese, si è raggiunto un nuovo record di denatalità: i nati sono 7.242 (-461 rispetto al 2022). Nel 2023 si è ridotta la mortalità (-1.787 decessi rispetto all’anno precedente), con un tasso sceso dal 13,0 all’11,9 per mille. Il maggior decremento (unico dato positivo per il Nord-Ovest Sardegna) si registra nella provincia di Nuoro, seguita da Oristano e Sassari.

Le donne rappresentano il 50,9% della popolazione residente, superando gli uomini di quasi 28mila unità, prevalentemente a causa della maggiore longevità femminile. Sassari e Cagliari risultano essere le province più giovani (con un’età media rispettivamente di 48,1 e 48,4 anni), mentre Oristano e il Sud Sardegna sono quelle più anziane (50,2 e 49,9 anni). Gli stranieri censiti sono 52.041 (+1.830 rispetto al 2022), pari al 3,3% della popolazione regionale. Provengono da 156 Paesi, prevalentemente da Romania (21,4%), Senegal (8,1%) e Marocco (7,4%). Solamente il 17,1% della popolazione dell’Isola vive nei due comuni con oltre 100.000 abitanti (Cagliari e Sassari) e poco più di un quarto in quelli con popolazione tra 1.001 e 5.000 abitanti (26,6%).

A fronte di una popolazione nazionale sostanzialmente stabile rispetto al 2022, sempre secondo le rilevazioni Istat riferite al 2023, i dati censuari evidenziano una flessione di 7.693 unità nella regione (-0,5%), che è il risultato di andamenti demografici differenziati sul territorio. In valore assoluto la perdita più consistente è quella della provincia del Sud Sardegna (-2.381 residenti), seguita da Nuoro (-1.430) e Cagliari (-1.402); in termini relativi, le diminuzioni maggiori si registrano nelle province di Oristano (-0,8%), Nuoro e Sud Sardegna (-0,7% ciascuna).

Le politiche messe in atto dal governo sardo sono atte a potenziare i servizi e provare a contenere l’emorragia di residenti. Ma è anche vero che le trasformazioni socio-demografiche in atto nel nostro Paese, quali i cambiamenti degli stili di vita, la contrazione della fecondità, la crescente instabilità delle relazioni di coppia e la maggiore longevità, si riflettono nei mutamenti delle forme di vita familiari, favorendo la formazione di famiglie con un minor numero di componenti e di strutture familiari più flessibili. Si tratta di un fenomeno da monitorare, quantomeno per verificare le condizioni in cui si troverà la Sardegna tra 10 anni.