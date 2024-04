La Pallacanestro Alghero femminile entra nel vivo della stagione

Il Settore femminile della Pallacanestro Alghero entra nel vivo della stagione Sportiva che ha visto protagoniste tutte le sue squadre dalle esordienti, alle Under 13, Under 14 e Under 15. La società è da anni impegnata ad offrire alle ragazze un percorso di crescita attraverso uno sport appassionante come il basket. La SAP vanta un nutrito numero di ragazze nate dal 2009 al 2013 per partecipare a ben 5 campionati con le categorie giovanili Esordienti, 2 squadre Under 13 Nba JR, Under 14 e Under 15. Il gruppo Under 15 classificato 2° in Sardegna , partecipa oggi alle semifinali Regionali che si giocheranno ad Alghero presso la Palestra di via Pacinotti . Grande soddisfazione per questo gruppo Allenato da Antonello Muroni e dalla Vice Cristina Imbrea che ha chiuso con sole 2 sconfitte la stagione perdendo solo contro la Mercede, candidata al titolo finale. Le prime 2 classificate della Sardegna parteciperanno ai concentramenti per l’ammissione alla Finale Nazionale. La 1^ classificata della Sardegna disputerà il concentramento in Umbria e la 2^ nelle Marche.

Ma tutte le altre squadre hanno al momento ottenuto risultati: il gruppo Esordienti ( nate 2012-2013) ha chiuso il Torneo Interprovinciale imbattute cosi come il gruppo Gazzelle (nate 2013-2014 e 2015) che divertito ed entusiasmato. Grazie alle Importanti novità in casa Asd Pallacanestro Alghero con l’accordo con il Centro MeC. L’apporto del nuovo sponsor, infatti, pronto a scommettere sulle nuove generazioni, sarà molto importante ai fini dello sviluppo e della crescita del progetto societario. Il Centro MeC, studio medico polispecialistico, qualificato soprattutto nel settore della fisioterapia e osteopatia, punto di riferimento per la città di Alghero, si impegna con la Pallacanestro Alghero 1986 per le stagioni 2023-2026 quale sponsor del settore minibasket e della squadra Under 15 femminile. Il logo del Centro sarà quindi sulla maglia dei giovanissimi e delle giovani atlete e li accompagnerà nelle tante partite da disputare nel corso della stagione.

Il gruppo Under 13 (nate 2011-2012) che questo anno, grazie anchea al prestito da parte del B90 di Eleonora D’Alò, continua il suo bellissimo percorso nel Campionato U13 NBA JR, la squadra dei Bucks, infatti, è ancora imbattuta, e con la stessa squadra partecipa alla Fase Regionale dell’Under 14 ottenendo importanti risultati contro squadre un anno più grandi. Tutto questo grazie anche alla grande disponibilità e entusiasmo della nuova Dirigenza tutta al Femminile: Silvia Oggiano, Maria Antonietta Battaglia, Monica Casu e Patrizia Pinna, che si sono spese per ottenere questi splenditi risultati che proiettano la Pallacanestro Alghero fino alle categorie Under 15 ai vertici Regionali.