La Pallacanestro Alghero alla ricerca di giovani atlete nate nel 2007 e 2008

La Pallacanestro Alghero, realtà sportiva che promuove il basket femminile ad Alghero dal 1986, è alla ricerca di giovani atlete nate nel 2007 e 2008. I risultati lusinghieri di questo anno con la squadra 3^ classificata in Sardegna Under 17 , 1^ classifica in Under 15 e attualmente in lotta per la Finale regionale Under 14 e seconda classificata in Under 13, fanno si che la programmazione del prossimo anno sportivo inizi sin da subito.

La società algherese cerca quindi giocatrici nate nel 2007-2008 motivate e appassionate, che vogliano sviluppare le proprie capacità e vivere insieme un’esperienza sportiva unica nel campionato Regionale Under 19. Mercoledì 28 e Giovedì 29 Maggio, alle ore 19:30, la Pallacanestro Alghero invita le interessate ad un allenamento presso la palestra PalaManchia in Via Mauro Manca 1 ad Alghero.

“Sarà l’occasione giusta per scoprire il nostro ambiente, incontrare lo staff e vivere l’energia di chi crede davvero nella pallacanestro femminile” – spiegano dalla dirigenza, specificando che non si tratti di una selezione, ma di un invito a conoscersi.