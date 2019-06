La Dinamo non completa la rimonta: gara3 è di Venezia

Coach Pozzecco manda in campo Smith, Carter, Pierre, Thomas e CooleyDe Raffaele schiera Haynes, Stone, Bramos, Mazzola e Watt. Gli orogranata partono bene con Bramos e Haynes, i biancoblu un po’ contratti nei primi minuti rompono il ghiaccio con Pierre e il gioco da tre Smith. Ruotano i quintetti, il botta e risposta sul filo della parità è dalla lunetta e dal pitturato, Haynes dall’arco e Daye cercano l’allungo, Pozzecco chiama i suoi. La tripla di Gentile tiene il Banco a contatto e i primi 10’ di gioco si chiudono sul 16-19. Nella seconda frazione Tonut si mette in proprio e firma un parziale di 5-0, giuri Thomas dalla lunetta e Spissu dai 6.75 riducono le distanze a 4 lunghezze. I ragazzi di coach Pozzecco faticano a concretizzare, Venezia ne sa approfittare per scappare grazie a Daye e Stone per il vantaggio in doppia cifra (24-35 a 3’ dall’intervallo lungo). Immediata la risposta biancoblu, con Pierre, Thomas e Cooley, che pero non riesce a fermare l’offensiva avversaria e si va agli spogliatoi sul 32-39.

Nella ripresa Thomas e Smith accendono l’attacco biancoblu, Stone risponde da 3, è lotta di stazza sotto il ferro, Pierre porta i suoi a un solo possesso, Gli uomini di de Raffaele in piena fiducia dettano il ritmo, le bombe di Tonut, Bramos, Stone e De Nicolao allargano il divario di nuovo in doppia cifra, al 30° è 46-59. Negli ultimi 10’ di gioco Watt e De Nicolao incrementano, Polonara e Spissu tengono acceso l’attacco del Banco, Polonara per Thomas che appoggia al ferro infiamma il PalaSerradimigni e riporta la Dinamo a due possessi. Un Gentile incontenibile guida i suoi, Pierre schiaccia per il pareggio (64-64 con un break di 14-0 per il Banco). Controbreak Reyer di 7-0 con Haynes e Daye e Pozzecco chiama il minuto. E’ ancora Gentile, questa volta dalla lunga, a riportare i suoi a contatto, è ancora parità (71-71) con Polonara che buca la difesa orogranata quando è già partito l’ultimo giro di cronometro. Daye punisce dai 6.75, una palla contesa regala il possesso alla Dinamo a 16.8” dalla fine, è ancora timeout Banco. Gentile capitalizza il fallo subito da Vidmar, un solo punto di svantaggio. Daye dalla lunetta non sbaglia, i biancoblu non finaizzano l’ultimo possesso e gara3 si chiude 73-76 con Venezia che si porta in vantaggio sulla serie per 2-1.

Sala stampa. Coach Walter De Raffaele:“Devo ringraziare i miei giocatori che hanno avuto la durezza mentale giusta davanti ad un pubblico caldo ma corretto come quello del PalaSerradimigni. Sassari è una squadra fortissima, sarà una serie lunga, il fattore campo l’ho detto all’inizio non esiste”.

Coach Gianmarco Pozzecco:”È stata un’altra grande partita. Complimenti a Venezia che ha giocato un’ottima gara, per quanto ci riguarda abbiamo avuto leggermente più pressione rispetto a Venezia. Giocare in casa ci ha responsabilizzato un po’ troppo e ad inizio partita abbiamo pagato con le percentuali al tiro basse conseguenza di ciò. Siamo stati bravi a rientrare dal -14 fino al pari ma non siamo riusciti mai a mettere il canestro del vantaggio, forse avrebbe cambiato le sorti della gara ma non fa niente. La serie è lunga, dovranno batterci ancora due volte e se vogliamo vincere lo scudetto dobbiamo batterli tre. Voglio vedere i miei ragazzi sereni, è l’unico obiettivo che ho per la prossima gara. Oggi abbiamo visto un grande ultimo quarto, al taliercio è difficile fare una quarta frazione intensa come quella di oggi, non ci sono colpevoli diretti ma tutti insieme dobbiamo far sì che la pallacanestro migliori”. Stefano Gentile:”Penso sia abbastanza semplice come lettura, abbiamo cominciato tutti rilassati e loro al contrario son stati aggressivi soprattutto in difesa. Abbiamo fatto il nostro per riprenderla, è una lezione dalla quale sicuramente impareremo. Siamo una squadra in cui nessuno ha mai giocato finali di questo livello, ci siamo innervositi quando le cose non andavo bene perdendo di vista ciò che in realtà avremmo dovuto fare Tutti hanno dato tutto come al solito, fa male perdere ma da questo impareremo. Dobbiamo dimenticarci il passato e concentrarci una partita alla volta”.

Dinamo Banco di Sardegna 73 – Umana Reyer Venezia 76

Parziali: 16-19; 32-39; 14-20; 27-17

Progressivi: 16-19; 16-20; 46-59; 73-76