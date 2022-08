La 61^ Alghero Scala Piccada dà appuntamento al 2023

La 61 ^ Alghero – Scala Piccada si svolgerà nel 2023. Lo annuncia l’Automobile Club Sassari, organizzatore della gara che nel 2021 è stata prova di Campionato Italiano Velocità Montagna e per il 2022 era prima riserva della massima serie tricolore ACI Sport con validità per la serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna Centro. Un primo spostamento di data per esigenze di calendario aveva portato la competizione sarda al week end del 25 settembre, data delle elezioni, ma per il prolungarsi dei lavori sul tratto di strada sede del percorso di gara, gli organizzatori hanno preferito annullare l’edizione 2022.

La SS292, sede del percorso dal km. 0+600 sino al km. 11+000, è il tratto interessato dalla competizione, ma l’ANAS sta provvedendo al miglioramento dell’intera arteria, importante via di comunicazione e strada molto frequentata anche dai turisti per la bellezza del panorama e dei luoghi che attraversa.

Rifacimento del manto stradale, rinnovamento dei guard-rail esistenti e posizionamento di nuove barriere protettive, sono tra gli interventi in corso.

-“Siamo grati all’ANAS per tutto il lavoro che sta realizzando sulla SS292, strada importante non solo per la nostra gara, che la ha resa ulteriormente nota – afferma Giulio Pes di San Vittorio, Presidente AC Sassari – L’ente proprietario della strada sta compiendo un ottimo miglioramento da cui tutti trarremo beneficio. L’annullamento dell’edizione 2022 della Alghero – Scala Piccada è stata una decisone comune, anche se poco piacevole, tra il nostro ente ed i principali partner, come la Regione Sardegna, il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero, tutti sempre saldamente al fianco della gara e del suo valore promozionale. Aspettare, collaborare e cogliere le migliorie che si stanno compiendo è certamente l’atteggiamento più lungimirante”-.