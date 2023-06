Karate, 4 atleti della Martial Gym Alghero diventano cintura nera

Numerosi atleti provenienti da tutta la Sardegna si sono recentemente presentati a Sassari per sostenere l’esame di cintura nera della Fijlkam, valutato dalla commissione tecnica presieduta dal presidente di settore Sergio Setzu. Dopo ore di prove, sia di forme che di combattimento e di applicazioni di difesa personale, 4 giovani atleti algheresi della Martial Gym Alghero (Omar Pinna, Maira Barabesi, Llúcia Nurra ed Emanuele Marras) sono stati promossi al grado federale di cintura nera primo Dan. Grande festa sia per i ragazzi che per i tecnici della società algherese, presenti per l’occasione a Sassari. La società, intanto, ha dato il via agli allenamenti all’aperto presso il parco Rafael Caria. In autunno le attività riprenderanno nella palestra del liceo Scientifico.