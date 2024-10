Judo, la Moldavia guida la prima giornata di gara, ottima performance degli azzurri

Al dojo di via Kenndy è in corso la 28^ edizione del Trofeo Riviera del Corallo, competizione maschile internazionale a squadre. Organizzazione impeccabile da parte della società sportiva Arti Marziali Sardegna che ha accolto con calore ed entusiasmo le delegazioni di Italia, Ungheria, Polonia, Spagna, Portogallo, Moldavia e Romania per un totale di oltre 50 atleti arrivati nei giorni scorsi. Nel palazzetto di via Kennedy sportivi, appassionati, curiosi e i tanti atleti del Judo Club Alghero.

La prima giornata di gara vede in vetta alla classifica la Moldavia con il judoka Denis Vieru, campione olimpico che gareggia nella categoria di peso fino a 66 chilogrammi, che vince tutti gli incontri disputati. Primo incontro alle 15 di oggi 19 ottobre, con i saluti introduttivi del sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto che ha partecipato con interesse alla prima giornata di gara insieme al presidente del consiglio comunale Beniamino Pirisi. La cronaca del 28° Trofeo Internazionale Riviera del Corallo è stata affidata allo speaker Fijlkam Fabrizio Marchetti che ha raccontato gli incontri visibili in streaming – grazie alla VYBress – sul canale youtube del Trofeo.

I giudici di gara, presieduti da Silvia Saba e Kaendra Lai, hanno guidato la batteria di incontri che si sono succeduti fino alle 18:45. Il punteggio finale fa emergere l’ottima performance degli azzurri, in seconda posizione dopo la Moldavia, che vincono tre batterie di incontri guidati dal coach Luca Poeta. Due vittorie per il Portogallo che ha gareggiato con forte determinazione, Spagna e Ungheria seguono con 1 vittoria, in ultima posizione Polonia e Romania.

Tra gli ospiti del Trofeo Riviera del Corallo Raul Camacho Perez arbitro Fijlkam primo nel ranking mondiale, convocato nei giochi olimpici di Parigi 2024 e noto per il suo equilibrio e la sua passione. Durante la serata è stata consegnata la Stella al Merito sportivo a Maestro Gavino Piredda, una delle poche stelle d’oro dirigenziali consegnate dall’Ansmes Sardegna.

Le sette squadre europee proseguiranno gli incontri domattina dopo la sfilata delle nazioni prevista per le 9:45. Solo al termine delle competizioni verrà consegnato l’ambito trofeo realizzato dalla Bottega Orafa di Agostino Marogna.

Anche domani, 20 ottobre, sarà possibile seguire la gara in presenza nel palazzetto di via Kennedy o in streaming all’indirizzo: https://www.youtube.com/live/E0vUqvn9wV4

Il Trofeo Internazionale Riviera del Corallo è realizzato con il contributo della Regione Sardegna assessorati del Turismo e dello Sport, la Fondazione Alghero e il patrocinio del Comune di Alghero.