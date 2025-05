Inaugurata in aeroporto la mostra realizzata dagli studenti del Liceo Artistico

Un viaggio tra creatività e consapevolezza ambientale prende vita negli spazi dell’Aeroporto di Alghero, dove è stata inaugurata la mostra “Insieme per la protezione dei mari”, che racconta il mare attraverso gli occhi delle giovani generazioni. L’iniziativa è il frutto della collaborazione tra Worldrise, un’organizzazione non profit impegnata da oltre dieci anni nella conservazione dei mari italiani, e Sogeaal – Aeroporto di Alghero, delle azioni inserite nel piano di sostenibilità ambientale di una più ampia collaborazione con gli Aeroporti del Nord Sardegna. Dopo le iniziative di empowerment e formazione svolte nel 2024 con il supporto di Geasar – Aeroporto di Olbia Costa Smeralda, il progetto è proseguito ad Alghero grazie al supporto di Sogeaal – Aeroporto di Alghero, coinvolgendo gli studenti dell’Istituto E. Fermi – sede associata Liceo Artistico F. Costantino in un percorso educativo e creativo, che ha visto anche la partecipazione dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, esempio virtuoso di tutela del patrimonio marino.

Gli studenti hanno esplorato la biodiversità marina accompagnati dai biologi marini di Worldrise, sia in aula che lungo la costa, attraverso una lezione e una biopasseggiata alla scoperta delle meraviglie e delle fragilità del Mediterraneo. Da queste esperienze è nata una vera e propria collezione artistica: Grafica, Design del gioiello, Architettura e Ambiente uniti in un’installazione che prende la forma di un arcipelago di isole basaltiche, simbolo dell’equilibrio tra terra e mare.

L’opera trasforma così la Sala check-in dell’aeroporto in uno spazio di riflessione sul delicato rapporto tra uomo e natura ed è inoltre arricchita da contenuti digitali proiettati sui monitor dell’aeroporto, anch’essi realizzati dagli studenti. L’esposizione sarà visitabile gratuitamente all’interno dell’aeroporto fino alla fine dell’anno, offrendo una riflessione a migliaia di passeggeri in transito e alla cittadinanza circa l’importanza di un impegno collettivo per la salvaguardia del mare e dell’ambiente.

Fabio Gallo, General Manager di Sogeaal, ha dichiarato: “Sogeaal è da anni impegnata in un percorso di responsabilità che integra principi ESG all’interno della propria strategia aziendale.

Riteniamo che un'infrastruttura come l’aeroporto debba essere non solo efficiente e sostenibile dal punto di vista ambientale, ma anche profondamente connessa al territorio e alle sue comunità. La collaborazione con Worldrise si inserisce proprio in questa visione: promuovere progetti educativi e culturali che rafforzino il legame tra i giovani, l’ambiente e il mare, elemento identitario fondamentale per il Nord Ovest Sardegna. Siamo orgogliosi di ospitare un’iniziativa che valorizza il talento degli studenti del Liceo Artistico ‘F. Costantino’ e trasforma l’aeroporto in uno spazio di sensibilizzazione e riflessione per i passeggeri e per la cittadinanza. Questo progetto è un esempio concreto di come l’arte possa contribuire alla tutela dell’ambiente e di come il nostro scalo possa essere una piattaforma per diffondere valori di sostenibilità, inclusione e responsabilità collettiva”.

Mariano Mariani, direttore dell’Azienda Speciale Parco di Porto Conte ha aggiunto: “L’importanza dell’educazione ambientale per la tutela della salute del Pianeta e la sensibilizzazione sui temi della protezione del mare, caratterizza le nostre attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le realtà locali per il raggiungimento di obiettivi comuni.”

Cristina Fiori, biologa marina di Worldrise e coordinatrice del progetto, ha infine sottolineato: “Avere la possibilità di sensibilizzare tanti giovani sull’importanza del mare è un passo fondamentale verso un futuro più sostenibile. Le opere che sono nate da questo progetto, anche grazie alla disponibilità degli studenti e dei Professori Efisio Niolu, Lucia Camerada, Franco Puddori, Gianna Schintu, Matilde Ferro, Rita Maffeo, che hanno accolto con entusiamo la nostra proposta, sono il simbolo concreto dell’importanza di lavorare insieme per la conservazione efficace del nostro mare.”