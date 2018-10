Il Presidente Nazionale degli Arbitri ad Alghero

Venerdì 19 ottobre il presidente nazionale della Can – Arbitri di calcio italiani- Marcello Nicchi, sarà ad Alghero per onorare l’intitolazione della sede all’arbitro benemerito Nino Nuvoli. La cerimonia si svolgerà alle ore 18,30 nella prestigiosa sala delle conferenze della Fondazione Alghero, al Quarter. Il presidente Nicchi, benché impegnato in questo periodo nelle consultazioni per la presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio, non è voluto mancare a questo importante avvenimento algherese.

Nell’occasione, la sezione di Alghero renderà omaggio a Nino Nuvoli, figura di spicco nel mondo arbitrale sardo: ha diretto gare nella massima categoria regionale fino al 1968 per transitare poi nella Lega nazionale Semiprofessionisti in qualità di assistente arbitrale fino al 1973; l’anno successivo ha conseguito la qualifica di Commissario Speciale. Da dirigente è stato presidente della locale sezione per oltre un ventennio. Un periodo durante il quale è stato

raggiunto il massimo livello, con qualificate rappresentanze in tutte le categorie nazionali, riuscendo a diventare il fiore all’occhiello del Comitato Regionale Sardo.

Nino Nuvoli arbitro di grande competenza e di notevoli doti umane, ha lavorato con dedizione nella formazione di giovani arbitri, mostrando in ogni occasione grande senso di appartenenza e attaccamento all’Associazione Italiana Arbitri. Ottenendo risultati che ancora oggi vengono riconosciuti dagli associati e dalle altre componenti del calcio.

La prestigiosa presenza del presidente nazionale Marcello Nicchi valorizzerà ancora di più la manifestazione. L’appuntamento sarà l’occasione per parlare di calcio e sarà anche la possibilità per tanti giovani arbitri di conoscere da vicino il loro presidente.