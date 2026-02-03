Il Nord Sardegna conquista Copenaghen: 15 cantine protagoniste del mercato danese

Il vino del Nord Sardegna parla danese e punta a diventare il nuovo punto di riferimento per i calici del Nord Europa. Si è conclusa con numeri da record la missione commerciale di Promocamera a Copenaghen, dove 15 tra le migliori cantine del territorio hanno incontrato oltre 80 importatori, distributori e wine professional scandinavi.

La scelta della Danimarca non è stata casuale: a differenza di altri vicini nordeuropei, il mercato danese non è regolato da monopoli statali. Un dettaglio tecnico che lo trasforma in un hub strategico e in una porta spalancata verso l’intera Scandinavia per le aziende che puntano su qualità e tracciabilità.

All’interno della prestigiosa vetrina “A Glass of Italy”, le etichette sarde sono state protagoniste di un’intensa attività di B2B e walk-around tasting. Grande interesse per le masterclass dedicate al Vermentino, dove sommelier professionisti hanno spiegato a una platea selezionata perché le denominazioni DOC e DOCG della Sardegna siano oggi tra le più dinamiche e interessanti del panorama internazionale.

A guidare la delegazione la presidente di Promocamera, Maria Amelia Lai, che ha sottolineato come il successo della missione sia il frutto di mesi di preparazione e analisi dei dati: l’Italia è già il primo fornitore di vino in Danimarca per volumi, ma c’è ancora un enorme margine di crescita per il valore delle produzioni d’eccellenza. «Siamo tornati da Copenaghen con una certezza: il mercato danese ha sete di Sardegna. I buyer non cercano solo un prodotto di qualità, ma una storia da raccontare, e le nostre cantine sono state straordinarie nel trasmettere il valore dei nostri vitigni e dei nostri territori», ha commentato la presidente Lai. «Il nostro obiettivo è trasformare queste relazioni in contratti solidi. Ma non ci fermiamo al vino: durante i colloqui istituzionali e l’incontro con l’Ambasciatrice Giuliana Del Papa, abbiamo gettato le basi per una cooperazione più ampia che unisca l’agroalimentare al turismo. Vogliamo che il Nord Sardegna sia percepito come una meta d’eccellenza, dove la qualità della vita e dei prodotti diventano un marchio unico e riconoscibile.»

LE PROTAGONISTE Quindici le aziende che hanno scommesso sul progetto: Atlantis (Berchidda), Cantina del Vermentino (Monti), Cantina Fara (Sennori), Giogantinu (Berchidda), Cantina Li Duni (Badesi), Cantina Manconi (Tempio Pausania), Tani Vini (Monti), Monte Fenosu (Ossi), Nuraghe Crabioni (Sorso), Tenute Olbios (Olbia), Tenute Oskiros (Oschiri), Sella & Mosca (Alghero), Tenute Soletta (Florinas), Tenute Stintino (Stintino) e Vinicola Cherchi (Usini).

Oltre ai tavoli commerciali, la missione ha avuto un forte respiro istituzionale. La presidente Lai e il direttore Luigi Chessa hanno incontrato le istituzioni locali danesi per confrontarsi su modelli di eccellenza europea in tema di mobilità sostenibile e transizione ambientale, riportando nell’Isola spunti operativi per lo sviluppo delle imprese locali.

Ad impreziosire l’ iniziativa camerale la presenza dell’Ambasciatrice d’Italia in Danimarca, Giuliana Del Papa, che ha voluto personalmente accogliere la delegazione di Promocamera e conoscere personalmente tutte le Cantine presenti, partecipando con il suo staff commerciale alla cena istituzionale presso il Ristorante San Giorgio gestito dallo chef sardo Achille Melis e sua moglie Olimpia Grussu, degustando una selezione di etichette abbinate ad alcuni piatti tipici della gastronomia sarda.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “S.E.I. – Sostegno all’Export delle Imprese Italiane”, attraverso il quale Promocamera continua a fornire formazione, assistenza diretta e canali preferenziali per le aziende sarde che vogliono sfidare i mercati globali.