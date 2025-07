Il Generale Iacobelli Incontra i Carabinieri del Nord Sardegna

Il Generale di Corpo d’Armata Aldo Iacobelli, Comandante Interregionale Carabinieri “Podgora”, ha compiuto ieri, 21 luglio 2025, una significativa visita ai reparti del Comando Provinciale di Sassari, toccando alcune delle principali località del Nord Sardegna. Un tour che ha ribadito l’importanza del lavoro svolto quotidianamente dai Carabinieri sul territorio.

La giornata del Generale Iacobelli ha avuto inizio ad Alghero, dove ha incontrato una rappresentanza dei Carabinieri della Compagnia locale e dei Comuni limitrofi. Qui, il Comandante Interregionale ha esaltato il ruolo e la costante dedizione dei militari che operano nella “Barceloneta sarda”.

Successivamente, il Generale Iacobelli è stato ricevuto presso la sede del Comando Provinciale di Sassari dal Colonnello Massimiliano Pricchiazzi. Ad accoglierlo, una folta rappresentanza di Ufficiali, Marescialli, Brigadieri, Appuntati e Carabinieri in servizio nell’intero nord Sardegna, insieme ai colleghi dei Reparti Speciali presenti in Provincia. Il Generale, che ha iniziato la propria carriera proprio in Sardegna ricoprendo delicati incarichi a Oristano, Nuoro e Olbia, ha salutato personalmente tutti i militari presenti, esprimendo il proprio ringraziamento e assicurando incessante supporto per la delicata opera svolta giornalmente in favore della comunità sassarese. Un caloroso saluto è stato rivolto anche ai colleghi in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Nel pomeriggio, la visita è proseguita nel territorio gallurese. Il Generale Iacobelli si è recato presso il Reparto Territoriale di Olbia e, infine, presso la Stazione Carabinieri di Porto Rotondo. In entrambe le tappe, il Generale ha espresso il suo ringraziamento ai Carabinieri per la dedizione e lo sforzo profuso in favore della cittadinanza. La visita si è conclusa con una foto ricordo insieme ai militari e la firma del memoriale del servizio nell’ufficio del Comandante di Stazione.