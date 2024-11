Il 29 novembre terzo e ultimo appuntamento Cicle Gaudì a l’Alguer

L’ultimo appuntamento serale con il Cicle Gaudì a l’Alguer è il 29 novembre alle ore 19 nella Sala Conferenze de Lo Quarter, con la proiezione di “Creatura”, secondo lungometraggio di Elena Martín Gimeno trionfatore alla XVI edizione dei Premis Gaudí e vincitore del premio Europa Cinemas Label come Miglior Film Europeo nella sezione Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2023.

Il film, scritto dalla regista insieme a Clara Roquet e interpretato da Oriol Pla e dalla stessa Elena Martín, racconta la vita sessuale di Mila, una trentenne catalana che si è appena trasferita con il suo compagno a vivere a l’Empordà, il luogo delle vacanze estive passate con la sua famiglia durante l’infanzia e l’adolescenza. Qui comincerà il suo viaggio dentro la memoria e dentro sé stessa per capire le origini di un desiderio in parte mancante, pieno di sensi di colpa e di ombre. Un’indagine insieme intima e universale sul corpo, sul desiderio e sull’erotismo femminile che si scontrano con i dettami patriarcali che vogliono imbrigliarli.

Un film che, nelle parole della sua regista, si dichiara femminista anche nella forma: “Creature è un film realistico, mostra anche repressioni e paure, ma quando va al passato non punisce il desiderio della protagonista. Non biasimo i registi che hanno fatto così, qualche anno fa probabilmente l’avrei fatto anch’io, ma ho la sensazione che alcuni film abbiano riletto il desiderio e la sessualità da una ferita così grande che è stata mostrata solo attraverso la paura e dall’autopunizione. Ho la fortuna di vivere in un momento storico in cui posso considerare un nuovo punto di vista”.

La quinta edizione del Cicle, possibile grazie alla partnership tra Società Umanitaria di Alghero, Generalitat de Catalunya Delegació del Govern a Italia, Plataforma per la Llengua e Òmnium Cultural de l’Alguer, con la collaborazione dell’Acadèmia del Cinema Català che organizza i Premis Gaudí, e il supporto della Regione Sardegna, prevede anche un evento speciale dedicato al mondo dell’infanzia, con un matinée riservato alla scuola primaria, il 27 novembre al Cinema Miramare.

Il film in programma è “Mironins” di Mikel Mas Bilbao, un delicato, coloratissimo e istruttivo film d’animazione in cui tre gocce di pittura prendono vita nei dipinti di Joan Miró per vivere avventure divertenti e surreali nell’affascinante universo dell’arte e dell’immaginazione.