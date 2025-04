Gotto e Brignano ad agosto all’anfiteatro Ivan Graziani di Alghero

L’Alguer Summer Festival, giunto alla sua quarta edizione, svela oggi due nuovi prestigiosi spettacoli in programma ad agosto, all’anfiteatro Ivan Graziani – Maria Pia. Il 5 agosto, la Riviera del Corallo, ospiterà Gianluca Gotto, che porterà sul palco della Città di Alghero il suo nuovissimo talk, intitolato Le Tre Vie del BenEssere. Dopo il successo della precedente tournée, Gianluca Gotto torna sul palco con un nuovo talk alla scoperta della “ scienza della vita ”, l’Ayurveda, l’antichissimo sistema di conoscenze che insegna a prevenire e curare i malesseri del corpo, della mente e dello spirito. In un’epoca segnata dalla frenesia e dallo stress, questa millenaria saggezza indiana offre strumenti pratici per ritrovare equilibrio e benessere, a partire da un principio fondamentale: conoscere sé stessi e vivere in armonia con la propria natura.

Il 16 agosto, un gradito ritorno per l’Alguer Summer Festival. Enrico Brignano sarà ospite per la seconda volta dell’anfiteatro Ivan Graziani, la prima nel 2023, con il suo nuovissimo spettacolo, intitolato Bello di Mamma. Comico e showman, capace di regalare preziosi minuti di risate e divertimento, Enrico Brignano, dopo il successo del tour nei teatri con I 7 RE DI ROMA, torna dal vivo con uno spettacolo tutto nuovo.

I biglietti per entrambi gli appuntamenti organizzati in collaborazione con Comune di Alghero e Fondazione Alghero, sono disponibili da oggi su Ticketmaster.it, TicketOne e presso i punti vendita autorizzati. Prende forma il cartellone della nuova edizione dell’Alguer Summer Festival, che si conferma anche quest’anno come uno tra i festival estivi più attesi, in grado di coniugare una variegata offerta musicale e culturale, per un pubblico trasversale.