Gioco di memoria in algherese per iniziare dalle elementari ad imparare la lingua

C’è la Paparra ( la zecca ) lo Tilingoni ( il lombrico ) la Puça ( la pulce ) lo Carramerda ( lo stercorario ) lo Juliol ( la coccinella ) l’Abella ( l’ape) la Tintula ( la zanzara ) lo Poll ( il pidocchio) l’Escarabat ( lo scarafaggio) e tutto il resto degli insetti nel Memory in algherese pubblicato dalla Generalitat de Catalunya in collaborazione con l’Ufficio Politiche Linguistiche del Comune di Alghero. Il gioco di memoria per i bambini racconta e raffigura gli insetti con i nomi in algherese con una grafica efficace e particolarmente adatta all’insegnamento della lingua tra i più piccoli. Si tratta de terzo gioco pubblicato, dopo quello dedicato agli ortaggi e frutta e agli animali.

Il lavoro, che verrà presentato il 23 aprile alle ore 11:00 presso la Torre di Sulis, si chiama Insectes i altres animalets e rappresenta uno degli appuntamenti importanti dal punto di vista linguistico dedicato ai più piccoli del calendario degli appuntamenti culturali della manifestazione Sant Jordi a l’Alguer 2025. L’iniziativa è promossa dalla Delegazione del Governo della Generalitat della Catalogna in Italia in collaborazione con l’Ufficio delle Politiche Linguistiche del Comune di Alghero e curata linguisticamente da Carla Valentino. L’edizione del gioco è realizzata da EADOP – Edicions de la Generalitat de Catalunya.

L’insegnamento della lingua ad iniziare dalla scuole materne e primarie è un indirizzo preciso che l’Amministrazione Cacciotto, con l’Assessore alle Politiche Linguistiche Francesco Marinaro, ha voluto dare nella convinzione che la preservazione e promozione della lingua possa trovare terreno fertile nell’apprendimento tra i più piccoli nei banchi di scuola. In questo senso si inquadra anche la politica adottata con le direzioni didattiche, attraverso il sostegno e finanziamento di progetti dedicati all’insegnamento che nel prossimo anno scolastico dovranno trovare avvio. L’appuntamento di mercoledì 23 aprile è stato promosso con invito alle scuole elementari della città. Altro appuntamento di rilievo, tra gli altri, nel cartellone di Sant Jordi a l’Alguer, è la mostra ad Alghero in occasione del Millenario della fondazione del Monastero di Montserrat dedicato alla Madonna di Montserrat, patrona della Catalogna.

La Generalitat de Catalunya, in collaborazione con l’Abbazia e il Museo di Montserrat, promuove una serie di iniziative commemorative che si svolgeranno ad Alghero e successivamente in diverse località della Sardegna. Il 23 aprile sarà inaugurata la mostra fotografica “Virgo Serena”, realizzata dal Museo di Montserrat. La mostra propone una selezione di fotografie ad alta risoluzione dell’immagine della Madonna di Montserrat. L’esposizione sarà aperta al pubblico con ingresso gratuito presso le sale dell’Alguer Hall (Lo Quarter) dal 23 al 30 aprile, grazie alla collaborazione con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero.