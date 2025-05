G20 Spiagge, soddisfazione dell’amministrazione

Alghero protagonista della programmazione turistica della città balneari d’Italia. Al Destination Summit concluso oggi con grande successo, la Riviera del Corallo, regina delle presenze turistiche in Sardegna con 1,5 milioni di turisti, assume un ruolo guida nella proposta nazionale sui temi di interesse comune degli amministratori del network. “Questo grande evento ha consentito alla nostra amministrazione di confrontarsi con efficacia sulle problematiche che gravano sul comparto e di proporre soluzioni comuni – afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto – e Alghero ha avuto un ruolo giuda nel porre sul tavolo le questioni relative al contrasto del calo demografico e alla qualità della vita. Ma ciò che oggi è da accogliere con soddisfazione – sottolinea – è la presentazione in Parlamento del disegno di legge he affronta il tema della comunità marine e acquali. Un passo avanti determinante per superare le difficoltà delle località turistiche costiere come Alghero che vogliono offrire adeguati servizi e migliorare la qualità della vita”.

La tre giorni di Alghero è stata per questo una risposta compatta dei sindaci del balneare italiano alle domande troppo spesso inevase. Dalla gestione dei rifiuti all’emergenza abitativa alla posidonia, passando per i problemi della fiscalità, i temi confluiscono nel contenitore che non può essere quello di una legge di riconoscimento dello status di città balneare, appunto. Una necessità trasversale, sentita da tutti i sindaci : l’obiettivo è il miglioramento della qualità della vita dei residenti la creazione di nuove opportunità di sviluppo alle comunità.

“Sono molto orgogliosa della città e degli operatori, è stato bellissimo vederla attraverso gli occhi incantati dei nostri ospiti. Ringrazio le aziende che e gli operatori che hanno allestito le verrine, le nostre imprese e i nostri studenti che hanno offerto una splendida accoglienza. Una città ospitale e accogliente: È il turismo che vogliamo”, è il commento dell’Assessora alle Attività Produttive Ornella Piras. Soddisfazione anche da parte dell’Assessore all’Ambiente Raniero Selva, che si è impegnato nel sostenere nel Summit le ragioni delle città come Alghero: “Siamo stati concreti e puntuali nel approfondire le tematiche care a tutte le città balneari, siamo soddisfatti del risultato di oggi impreziosito dalla notizia della proposta di legge che tutti attendevamo. Siamo certi che da Alghero e da questi risultati possano venire fuori tutte quelle iniziative e azioni atte a perfezionare il provvedimento legislativo”.