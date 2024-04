G20 spiagge, Alghero ospiterà il summit 2025

Sarà la Città di Alghero, in Sardegna, ad ospitare il G20spiagge, il summit delle Città Balneari Italiane nel 2025. La decisione a Caorle, in occasione del G20s svoltosi in questi giorni in Veneto. Si tratta del tavolo di confronto delle destinazioni costiere più visitate d’Italia, con meno di 65 mila abitanti, più di 1 milione di presenze turistiche annue e territori caratterizzati da una forte pressione turistica. A rappresentare la Riviera del Corallo gli assessori al Turismo e all’Urbanistica, Alessandro Cocco ed Emiliano Piras, che hanno partecipato a diversi tavoli di confronto col network delle Comunità Marine, la rete dei comuni costieri impegnata nel delineare un nuovo futuro sostenibile per le coste del Paese.

Tra i temi al centro del dibattito la mobilità, le infrastrutture e lo sviluppo di prodotti ed esperienze culturali competitive. Alghero ha raccontato i progetti di Candidatura UNESCO del patrimonio archeologico preistorico della Sardegna, che vede proprio la città del nord ovest della Sardegna capofila insieme al Cesim, guidato dalla Prof.ssa Peppina Tanda, che coinvolge oltre 60 comuni dell’Isola.

Altra buona pratica condivisa con le altre amministrazioni pubbliche quella di “Plaçalguer – Gust I Tradició”, il format di promozione esperienziale del prodotto turistico enogastronomico tradizionale. Un’occasione di confronto fra amministrazioni pubbliche e di promozione delle destinazioni, con la speranza e consapevolezza che il 2025 possa anche rappresentare l’anno in cui celebrare il risultato del riconoscimento da parte del Parlamento delle Comunità Marittime.