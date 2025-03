Fratelli d’Italia Alghero: “Chiarimenti necessari da parte di Pietro Pittalis e Marco Tedde”

“Le recenti dichiarazioni del nuovo consigliere regionale di Forza Italia, Piero Maieli, che apre a collaborazioni con il sindaco di Alghero, espressione di una lista civica vicina all’Alleanza Verdi Sinistra, e di Nanni Terrosu, responsabile provinciale dello stesso partito, che si definisce equidistante tra Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, sollevano interrogativi politici nella coalizione”. Lo scrive, in una nota, il coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia, secondo il quale “le dichiarazioni, rese rispettivamente in una intervista rilasciata al giornale online Alghero News e sulle colonne de La Nuova Sardegna in avvio della stagione congressuale forzista non possono restare senza risposta”.

“In politica, la chiarezza verso gli alleati e, soprattutto, verso gli elettori è un dovere imprescindibile. Per questo ci aspettiamo che Pietro Pittalis, coordinatore regionale di Forza Italia, e Marco Tedde, figura di riferimento del partito in città, facciano piena luce sulle posizioni espresse da esponenti di primo piano della loro forza politica. Che questi siano derubricabili a semplici scivoloni politici – proseguono dal coordinamento algherese di FdI – È infatti inaccettabile che, mentre si lavora con serietà per il buon governo della nazione e si conduce un’opposizione coerente in città e in regione, emergano ambiguità che minano la necessaria compattezza della coalizione. Queste incertezze non solo indeboliscono il quadro politico, ma alimentano scenari contraddittori e gettano ombre sul futuro”.

“Non intendiamo rivivere situazioni come quelle del recente passato, quando in consiglio comunale ad Alghero Forza Italia ha preferito sostenere emendamenti della sinistra anziché le proposte della propria maggioranza. Fratelli d’Italia, ad Alghero, a Cagliari, come a Roma, rimane il punto di riferimento per liberali e conservatori, senza tentennamenti né ambiguità, agendo con coerenza nell’interesse esclusivo della città. Chi intende giocare su più tavoli per meri calcoli personali o di gruppo lo faccia alla luce del sole. I cittadini hanno diritto alla verità e alla trasparenza” concludono dal coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia.