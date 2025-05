Forza Italia: “Il PD ha necessità di approfondire i temi politici”

“Il PD locale, per gettare una coltre di nebbia sulla impropria cerimonia della ennesima inaugurazione di una Villa Maria Pia riqualificata negli anni dal 2003 al 2006, scivola su tutta una serie di contestazioni prive di senso e, soprattutto, di verità”.- Il Gruppo consiliare di Forza Italia risponde al PD cittadino, manifestando “preoccupazione per queste eccessive facilonerie di un partito al governo della città, che dimostra di avere necessità di approfondire i temi politici e non solo. Magari accantonando l’uso di applicazioni di intelligenza artificiale. Partendo da Piazza dei Mercati, che non difetta di adeguata progettazione ma di attenta manutenzione -nella fattispecie si tratta di sostituzione di pompe già acquistate a giugno dello scorso anno- in relazione alla quale dobbiamo ricordare al PD che quando il centrodestra si insediò nel 2002 la gara per la permuta dell’area era stata conclusa e il contratto sottoscritto. Ma dalla Amministrazione precedente”.

“Così come era stato sottoscritto e prorogato in assenza di procedure ad evidenza pubblica qualche contratto “malandrino” sul quale abbiamo glissato per carità di patria. E siamo ragionevolmente certi -sottolineano Tedde, Caria, Peru, Bardino e Ansini- che la Piazza dei mercati acquisirà nel giro di poco tempo un ruolo cardine nell’economia cittadina. Sulla sede del Consiglio Comunale, nell’attesa di ultimare i lavori del Palazzo Civico avevamo proposto l’utilizzo dei locali dell’ex Pretura di Piazza Porta Terra. Sicuramente più baricentrici e meglio fruibili. Ma ciò che contestiamo non è l’utilizzo provvisorio di Villa Maria Pia per la massima assise cittadina, ma la grancassa mediatica eccessiva ed inutile, oltre che costosa, per annunciarne l’utilizzo a seguito di una semplice “rinfrescata” che dall’assessore del PD è stata definita in modo blasfemo e lontano da un minimo di timore del ridicolo “un miracolo”.

“Per quanto attiene alla struttura sita nel Parco Gian Marco Manca, impropriamente definita “Merenderia” dal PD locale, occorre ricordare ai seguaci della Schlein che all’indomani del Covid nelle more del bando il parco è stato messo a disposizione delle locali associazioni di volontariato che si occupano di disabilità gravi, che è stato oggetto con esito positivo dei progetti neverNeet Giovani in Fermento dedicati ai giovani, per poi essere destinato a sede temporanea di una associazione che si occupa di Protezione civile, per assicurarne la custodia. Siamo sempre in attesa del bando che evidentemente l’assessore del “miracolo” non riesce a far decollare. Sul parco Tarragona, l’assessora Caria ha riqualificato il parco con risorse da bilancio e presidiato l’esecuzione del contratto di concessione, da cui è derivato un contenzioso terminato con la revoca della concessione, come atto dovuto. Ora siamo in attesa da circa un anno che l’assessore del PD pubblichi un bando per la sua gestione. Circa la censurata vendita del lotto di via Liguria ricordiamo al PD che fu fatta una gara pubblica in adempimento al Piano delle alienazioni approvato dal precedente Consiglio Comunale”.

“Ma l’apoteosi della superficialità e della incompetenza il PD la raggiunge allorché accusa l’amministrazione Tedde di avere nel 2009 ‘consentito la vendita a privati un importante immobile pubblico a Maria Pia, Villa Segni, quello si destinato alle persone con disabilità mentali gravi’. E’ evidente che il PD non sa, o finge di non sapere, che Villa Segni era un immobile di privati che lo cedettero ad altri privati. E che la nostra costituzione repubblicana, lontana anni luce dagli eccessi del centralismo bolscevico, tutela e garantisce la proprietà privata anche contro le ingerenze della pubblica amministrazione. Comprendiamo il fastidio del PD per il costante lavoro di sindacato ispettivo di Forza Italia. Che noi esercitiamo quotidianamente nell’interesse degli algheresi al fine di controllare l’operato di una amministrazione debole e ostacolata dall’operato di esponenti politici che fanno della affabulazione infarcita da parossismo la loro arma principale. Peraltro brandita con efficacia amministrativa insignificante. Ma se ne facciano una ragione. Anche perché la loro insipienza ci costringe ad intensificare il nostro impegno” -chiude il Gruppo di Forza Italia.