Finale del Mondiale Rally: Alghero sotto i riflettori

Un’edizione da record che assegnerà per la prima volta sull’Isola il titolo iridato del FIA World Rally Championship. Nelle tenute Sella & Mosca di Alghero è stato ufficialmente aperto il Rally Italia Sardegna 2026, tredicesimo e ultimo appuntamento del calendario mondiale, organizzato dall’Automobile Club d’Italia in sinergia con la Regione e il Comune catalano.

Alla presentazione hanno partecipato la presidente della Regione, Alessandra Todde, e il vicepresidente con delega al Bilancio, Giuseppe Meloni. Nel suo intervento, la governatrice ha richiamato il percorso iniziato nel 2004, sottolineando il valore strategico della manifestazione per l’immagine e l’economia locale. L’evento rappresenta una vetrina per promuovere la Sardegna interna e autentica, distante dai classici stereotipi del turismo balneare, portando al contempo un indotto concreto in termini di occupazione e promozione internazionale.

A confermare l’impegno dell’amministrazione è stato l’assessore Meloni, che ha ricordato il legame storico del territorio con le gare automobilistiche, nato già negli anni Settanta. Sul fronte finanziario, la Regione ha blindato il proprio sostegno portando il contributo a 3,5 milioni di euro all’anno, una riserva economica inserita nella recente variazione di bilancio e garantita fino al 2030.

L’edizione 2026 registra anche un’importante novità sul piano della sicurezza e dell’organizzazione logistica. Grazie a un accordo siglato tra la Regione e ACI Sport, l’apparato di comunicazione della gara sfrutterà per la prima volta la rete radio della Protezione Civile regionale. Il direttore generale della struttura, Mauro Merella, ha spiegato che il personale del Servizio Telecomunicazioni in Emergenza ha mappato l’intero tracciato per integrare i sistemi senza alterare le ordinarie attività di monitoraggio e soccorso sul territorio.