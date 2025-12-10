FestivAlguer 2025 prosegue nel week end tra magia e meraviglia

Il viaggio di FestivAlguer 2025 “Stelle e strade” continua, intrecciando nuove tappe nel calendario del Cap d’Any 2025–2026. Dopo l’avvio della rassegna, il festival internazionale di arti performative ideato e organizzato dall’associazione culturale ExPopTeatro, con il supporto dell’Assessorato regionale al Turismo, Artigianato e Commercio, della Fondazione Alghero e della Fondazione di Sardegna, apre un nuovo capitolo fatto di illusioni cognitive, installazioni itineranti e piccole magie che trasformano la città in un palcoscenico diffuso.

L’edizione 2025, intitolata “Stelle e strade”, continua a illuminare la città con linguaggi innovativi, esperienze immersive e spettacoli che uniscono teatro, magia, illusione e partecipazione attiva del pubblico. I prossimi due appuntamenti, in programma il 12 e 13-14 dicembre, condurranno gli spettatori alla scoperta delle meraviglie della mente e del potere dell’immaginazione. Si riparte venerdì 12 dicembre al Teatro Civico “Gavino Ballero” con lo spettacolo “TUT70 QU3LL0 CH3 AVET3 S3MPRE VOLU7O SAP3R3 5UL VO5TRO C3RV3LLO” di e con Andrea Redavid. Il mentalista e attore italo – francese porta ad Alghero il suo sorprendente spettacolo, prodotto da Bonne Nouvelle e coprodotto da Teatro Necessario Circo. Con eleganza e precisione, Redavid invita il pubblico a scoprire il potenziale nascosto della mente, trasformando il pensiero in una vera e propria bacchetta magica. In un’atmosfera intima e partecipata, lo spettacolo conduce gli spettatori in un viaggio sorprendente tra percezione, intuizione e illusioni cognitive: un gioco continuo di certezze ribaltate, sorprese, dubbi e rivelazioni.

Ispirato all’idea che “non sapevano che era impossibile, quindi lo hanno fatto”, Redavid manipola le nostre percezioni per stupirci, confonderci, farci sorridere e riflettere sulla natura stessa del pensiero umano. Un’esperienza interattiva che rende ogni spettatore protagonista e che promette di lasciare, all’uscita, occhi e mente pieni di meraviglia.

Due gli spettacoli in programma alle 17 e alle 21 con ingresso gratuito previa prenotazione al numero 349 4127271 o all’indirizzo [email protected].

Sabato 13 e domenica 14 i Giardini Manno si trasformeranno invece nel palcoscenico aperto di “WACKY”, la performance-installazione creata da Emanuela Savi, con Valeria Piccinnu e Silvia Scotti, prodotta da Ottotipi Spaccio d’Arte e coprodotta da Teatro Necessario Circo. Al centro dell’esperienza, una piccola roulotte itinerante che custodisce un mondo segreto: una camera oscura dove prendono vita immagini catturate attraverso tecniche stenopeiche, capaci di rivelare la realtà da punti di vista inaspettati. All’esterno, un atelier di illusioni ottiche accoglie adulti e bambini per la creazione di giochi pre-cinema. Un salottino en plein air diventa infine il luogo dell’incontro, della narrazione e della sorpresa: qui, i tre personaggi che animano lo spettacolo guidano i visitatori attraverso test fantastici di acutezza visiva e racconti immaginari. WACKY mescola mondi e percezioni, lasciando il pubblico piacevolmente disorientato, sospeso tra realtà e fantasia.

Spettacoli in programma sabato 13 alle 16 e alle 18, domenica 14 10.30/13 e 16.30- 18. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 349 4127271 o inviare un’e-mail all’indirizzo [email protected].