Fc Alghero vince a Norbello 0 – 5

Su un campo reso pesante dalla pioggia, la FC Alghero conquista una vittoria nella prima giornata di ritorno contro il Norbello. 0-5 il finale di una partita dove pioggia e freddo non hanno agevolato il bel gioco soprattutto della squadra algherese. Partita iniziata con un’ora di ritardo a causa della pioggia che aveva cancellato le righe del campo.

Per la cronaca Fc Alghero subito in pressing alla ricerca del vantaggio che arriva dopo 11 minuti dal fischio di inizio: percussione da destra di Nemore che entra in area e calcia a botta sicura. La palla deviata dal portiere di casa Carta, termina sui piedi di Carlo Pintus che mette la palla in rete senza difficoltà. Mentre gli algheresi cercano varchi in avanti alla ricerca del raddoppio, il Norbello crea qualche grattacapo sulla sinistra, con i difensori giallorossi che poi recuperano agli errori commessi. Alla mezz’ora ci prova Michele Cherchi con una punizione dalla lunga distanza che saggia le doti acrobatiche dell’estremo difensore di casa che devia in angolo. Un minuto dopo, ancora Cherchi al tiro ravvicinato , ma è fuorigioco. Al 35º Norbello pericoloso con un tiro dalla lunga distanza che si stampa sul palo destro. Bellinzis era comunque sulla traiettoria. Contropiede della Fc Alghero al 37º con Delias che serve Cherchi solo in area. Il tiro dell’attaccante va fuori di poco. Al 41º rigore per la Fc Alghero , dal dischetto Pintus si fa ribattere il tiro da Carta. Nel finale di primo tempo Raimondo Serra al tiro e la palla che viene deviata in corner da Carta. Nei minuti di recupero del primo tempo Nemore da destra realizza il gol del raddoppio per la Fc Alghero.

Si va al secondo tempo e la Fc Alghero colleziona subito una serie di palle gol. Al 60º la terza rete con bomber Cherchi, servito da un prezioso assist di Nemore, che di testa mette alle spalle di Carta. Al 70º, dopo un palo sfiorato da Nemore, Pintus prende palla e supera il portiere avversario con un perfetto tiro ad effetto. 0-4 per la Fc Alghero e doppietta per Pintus. Al 90º c’è tempo per lo 0-5 di Nemore che chiude, anche lui come Pintus, con una doppietta. Alla fine Fc Alghero in festa e già pronta per il prossimo avversario che sarà il Burgos, domenica prossima in casa.